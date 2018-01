Metro, piste ciclabili e nuovi tram a Milano: dal governo arrivano quasi 400 milioni di euro

Dal Governo arrivano quasi 400 milioni di euro per il trasporto di massa milanese. “Un’ottima notizia che ci permette di andare avanti nei progetti di potenziamento delle infrastrutture del trasporto pubblico in città e nei territori dei Comuni della città metropolitana, perché Milano assomigli sempre più alle città europee e possa avere un trasporto pubblico competitivo per combattere la congestione e l'inquinamento dell'aria”. Così Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune accoglie l’annuncio dello stanziamento da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 1,397 miliardi per le linee metropolitane, filoviarie che a Milano e in Città Metropolitana, si tradurrà in fondi per circa 396,5 milioni di euro.

“Un finanziamento – riprende Granelli - che ci consente di intervenire subito con investimenti in infrastrutture per i quali l’Amministrazione ha già pronto un piano di impiego concreto e avanzato delle risorse”.

Tutti i lavori per la metro M4 e metro M2