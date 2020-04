Nasce Foorban Market per la spesa online con consegna gratis entro 24 ore

Foorban lancia a Milano il “Foorban Market”, un servizio di spesa a domicilio con consegna entro 24 ore. Con la città bloccata in casa in quarantena per l’emergenza Coronavirus e i supermercati resi quasi inaccessibili dalle lunghe file all’ingresso, il delivery è diventato, per i milanesi, una vera e propria risorsa. Al punto che i servizi e-commerce dei grandi player della GDO sono stati letteralmente presi d’assalto, con tempi di attesa per la consegna che hanno raggiunto ormai le due settimane. E così Foorban, startup del food-tech attiva nel segmento dei servizi food alle aziende, ha deciso di riconvertire la sua logistica di ultimo miglio, la sua app e la sua piattaforma tecnologica, per offrire ai milanesi un servizio di spesa online express con consegna a domicilio entro 24 ore.

Sull’app e sul sito web della startup - generalmente popolati dai piatti per la pausa pranzo aziendale - è infatti possibile da oggi acquistare prodotti essenziali da dispensa come pane, uova, farina, olio e latte; cassette di frutta e verdura fresca; semilavorati di gastronomia, come cereali, verdure, pollo, tacchino e polpette di manzo; e, infine, classici piatti pronti come lasagne, parmigiana, couscous o salmone al forno. Tutti i prodotti di gastronomia, come nella tradizione della startup, sono cucinati freschi, ma vengono stavolta consegnati freddi e confezionati in atmosfera protetta, per conservarsi in frigorifero fino a 5 giorni.

«Dopo alcune settimane di sospensione del servizio, abbiamo deciso di ripartire con un servizio di spesa online: Foorban ha una logistica di ultimo miglio consolidata, che in questo momento può essere preziosa per integrare l’offerta di GDO e supermercati e che ci permette di consegnare beni alimentari in città entro 24 ore, e una piattaforma tecnologica che può supportarci anche su volumi di ordini significativi» - spiega Marco Mottolese, CEO e cofounder di Foorban - «Durante la pausa ‘forzata’ abbiamo lavorato in tutte le direzioni per poter offrire un servizio di Market efficiente, completo e sicuro: i prodotti e le materie prime vengono quasi tutti dai nostri fornitori di filiera tradizionali, e sono gli stessi che usiamo per i nostri piatti. Abbiamo inoltre eseguito un intervento di sanificazione professionale e certificato del nostro laboratorio e dei nostri uffici, e abbiamo creato un protocollo di regole molto stringenti sia per i nostri collaboratori che per fornitori e partner, perché sia garantita la sicurezza di tutti: i nostri rider sono muniti di guanti e mascherine, e la consegna sarà effettuata in modalità contactless. Partiamo con un’offerta essenziale, ma abbiamo in programma di aggiungere nuovi prodotti ogni settimana in modo da garantire un servizio quanto più completo possibile.» Il Foorban Market è attivo da oggi su www.foorban.com e sull’app Foorban disponibile su Apple Store e Google Store. Le consegne sono gratuite e garantite su tutta la città di Milano; l’ordine minimo per la consegna è di 30 euro, ed è possibile pagare anche con buoni pasto cartacei o digitali.