"Welcome to the creative economy"

Creatività e innovazione gli strumenti per gestire le trasformazioni in atto, dal digitale all’economia, dal sociale all’ambito culturale, e riposizionare l’uomo al centro di una società ormai dominata dalle nuove tecnologie: questo il tema della decima edizione del Forum della Comunicazione e dell’Innovazione Digitale, il principale evento italiano della comunicazione d’impresa e istituzionale con focus specifico sui temi dell’innovazione e del digital engagement, in programma oggi a Milano, presso la sede del Nuovo Palazzo Lombardia.

“Per questo anniversario così importante per noi siamo partiti da un dato di fatto: viviamo in una società in continua trasformazione, che sta profondamente modificando il modo in cui viviamo, lavoriamo e comunichiamo” – commenta Fabrizio Cataldi, Chairman di Comunicazione Italiana – “Quello che vogliamo cercare di capire è come possiamo “accompagnare” queste trasformazioni per far sì che l’uomo possa guidarle e trarne i maggiori vantaggi. Prendendo in prestito un’affermazione ben più nota per la quale a differenziarci dagli animali sia il dono della parola possiamo dire che oggi a distinguerci dalla tecnologia sia la creatività. E su questa dobbiamo fare leva per tornare a occupare il ruolo di protagonista che ci spetta”.

Organizzato da Comunicazione Italiana, il primo Business Network cross-mediale, il Forum della Comunicazione e dell’Innovazione digitale rappresenta oggi un’occasione unica per quanti, esperti della comunicazione, rappresentanti delle principali aziende e del terzo settore, pubblico e istituzioni, desiderano confrontarsi su queste tematiche e fare networking. “La trasformazione digitale sta unendo discipline e settori, modificando il nostro modo di lavorare e di vivere e siamo lieti di collaborare con il Forum della Comunicazione per aprire un confronto produttivo con gli altri attori di questo cambiamento” – spiega Stefania Duico, Responsabile Marketing Centrale Microsoft Italia – “Questo evento da anni rappresenta un laboratorio dove sperimentare il futuro per la crescita economica e sociale del nostro Paese ed è con molto piacere che ospiteremo l’appuntamento ForumFest del 7 giugno presso la nostra Microsoft House, uno spazio aperto alla collaborazione tra le persone, un luogo di confronto per aziende e cittadini sulle opportunità offerte dal digitale e un punto di riferimento per i giovani che vogliono sviluppare l’innovazione in Italia, valori ampiamente condivisi anche dal Forum della Comunicazione”. Numerosi i contributi e le testimonianze dirette attesi da aziende e istituzioni durante il Forum, per capire come le trasformazioni in atto hanno modificato le abitudini di vita e di relazionarsi di quanti ogni giorno si muovono all’interno del mondo della comunicazione.

Per Luca Targa, CEO di Inside Comunicazione, “è un onore partecipare a questa edizione del Forum della Comunicazione, che affronterà un tema a me molto caro come comunicatore, ovvero come accompagnare le aziende nella trasformazione digitale. Spesso, infatti, gli imprenditori mi chiedono come poter convivere tra analogico e digitale, in quest’epoca in cui i confini sono ormai superati. Parlerò proprio di questo, di come sfruttare la rivoluzione digitale per non farsi travolgere dal cambiamento, e come trovare contatti, la nuova sfida, partendo dal presupposto che ancora a interagire con noi sono le persone”. Per il decimo compleanno del Forum, sono 145 gli speaker di eccellenza e oltre 1.000 i partecipanti confermati. Per l’occasione, all’apertura del Forum sarà presentato il Manifesto For#umanCommunication, progetto ideato e creato da Comunicazione Italiana in collaborazione con il Prof. Piero Dominici e in partnership con Enet Group. Obiettivo del Manifesto è contribuire a diffondere una nuova prospettiva ed una “nuova cultura della comunicazione” e del relazionarsi. Il Manifesto sarà rappresentato in apertura del Forum dalla Sand Artist Stefania Bruno. Sarà possibile firmare il Manifesto durante tutta la giornata e condividere i diversi CANCELLETTI creati per l’evento, ognuno legato al tema di una delle sessioni del Forum. Ogni utente potrà votare i cancelletti a suo avviso più rilevanti e contribuire così a definire la Parola Chiave della Comunicazione 2017.

“Considero il cambiamento un autentico volano per la crescita. Perseguendo questa idea è nata Inrete” – dichiara Simone Dattoli, AD di Inrete Relazioni Istituzionali e Comunicazione– “Credendo sempre nella positività delle scelte di chi si propone di innovare, abbiamo deciso di sostenere con forza il tema di questa edizione del Forum della Comunicazione portandovi la nostra esperienza in ambiti distintivi e in evoluzione come quelli delle Relazioni Istituzionali e della comunicazione in ambito scientifico. In un contesto di trasformazione generale, come quello attuale, ritengo sia fondamentale avere una mappatura del cambiamento nel nostro settore e quella offerta dal Forum è una preziosa opportunità di confronto”. Per far sì che all’aumentare delle tecnologie della connessione corrisponda un incremento delle opportunità relazionali è necessario maturare in cultura, capacità critica e autocritica e soprattutto rivalutare la centralità dell’uomo e delle sue idee. In un clima di condivisione e sinergia, allora, tutti sono chiamati a dare il loro contributo per dare vita a un nuovo “umanesimo”. Al Forum inoltre sarà presente un’area espositiva allestita da TT Tecnosistemi, con una camera immersiva all’interno della quale sarà possibile sperimentare la realtà virtuale immersiva e interattiva ed essere teletrasportati in fantastiche ambientazioni. “Oggi, anche la comunicazione aziendale e istituzionale sta vivendo una sua ‘Digital Transformation’, che migliora la possibilità delle aziende di differenziarsi rispetto al contesto e al mercato in cui operano” – commenta Chiara Guasti, Responsabile Marketing e Comunicazione, TT Tecnosistemi SpA.

Cosa: Forum della Comunicazione e dell’Innovazione digitale 2017

Quando: Giovedì 8 giugno, dalle 9.00 alle 17.30

Dove: Milano, Piazza Città di Lombardia - Nuovo Palazzo Lombardia

***** Il Forum della Comunicazione e dell'innovazione Digitale, organizzato da Comunicazione Italiana, è il principale evento italiano della comunicazione d’impresa e istituzionale con focus specifico sui temi dell’innovazione e del digital engagement. Coinvolge ogni anno circa 1.500 partecipanti tra manager, imprenditori, innovatori, rappresentanti istituzionali e i principali player e opinion leader della comunicazione e dell’innovazione digitale. Il Forum è un concentrato di contenuti e relazioni in cui i partecipanti si conoscono, interagiscono, condividono know how, presentano case history, fanno business e vengono ispirati a nuove iniziative, uscendo dal circolo autoreferenziale e dialogando con gli opinion leader dell’economia e dell’informazione. Comunicazione Italiana è il primo Business Network cross-mediale che da oltre 16 anni mette in relazione i decision maker di aziende e istituzioni con gli opinion leader dell'economia, dell'informazione e della formazione, attraverso iniziative editoriali, lo sviluppo di una piattaforma web di business networking e l’organizzazione di eventi dedicati al management. Comunicazione Italiana conta oggi su un business network costituito da 20 associazioni di categoria e oltre 80.000 manager del mondo imprenditoriale e della Pubblica Amministrazione.