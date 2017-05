Creatività e innovazione al Forum della Comunicazione 2017

Come accompagnare la trasformazione digitale, economica, culturale e sociale del Paese? Come ripensare l’uomo all’interno di una società dominata dalle nuove tecnologie? Questi e molti altri i quesiti ai quali si cercherà di rispondere durante il Forum della Comunicazione 2017 che, per la decima edizione, decide di mettere al centro della discussione l’uomo e ciò che lo rende unico e indiscusso generatore di idee: la creatività. Welcome to the creative economy: questo il tema del Forum, in programma per giovedì 8 giugno, a Milano, presso la sede del Palazzo della Regione Lombardia.

Per un’intera giornata, esperti del mondo del giornalismo e della comunicazione, opinion leader, istituzioni ed esponenti della business community italiana - da aziende della digital economy a multinazionali, da società partecipate a operatori del terzo settore - affronteranno i temi del Forum e indagheranno i nuovi concetti "chiave" della Comunicazione di oggi: #postverità, #consenso, #everywherecommerce, #digitaltransformation, #bigdata, #sicurezza e #privacy, solo per citarne alcuni. La giornata, a partecipazione libera, si aprirà con una plenaria a cui seguiranno face-to- face, workshop, sessioni di lavoro ed Executive Circle. Non mancheranno inoltre momenti di confronto diretto tra i partecipanti e la possibilità di Business Matching. L’evento si concluderà con la stesura di un Manifesto, sintesi delle tematiche affrontate durante il Forum e delle parole più votate dagli specialisti del settore. Il Forum sarà preceduto da un’anteprima, la sera del 7 giugno, riservata a partner e speaker. Il cocktail, organizzato in collaborazione con Microsoft e con la media partnership di Radio Italia, si terrà presso la nuovissima sede Microsoft House.

***** Il Forum della Comunicazione e dell'innovazione Digitale, organizzato da Comunicazione Italiana, è il principale evento italiano della comunicazione d’impresa e istituzionale con focus specifico sui temi dell’innovazione e del digital engagement. Coinvolge ogni anno circa 1.500 partecipanti tra manager, imprenditori, innovatori, rappresentanti istituzionali e i principali player e opinion leader della comunicazione e dell’innovazione digitale. Il Forum è un concentrato di contenuti e relazioni in cui i partecipanti si conoscono, interagiscono, condividono know how, presentano case history, fanno business e vengono ispirati a nuove iniziative, uscendo dal circolo autoreferenziale e dialogando con gli opinion leader dell’economia e dell’informazione. Comunicazione Italiana, fondato da Fabrizio Cataldi, è il primo “Business Social Media” italiano. Con 20 associazioni di categoria e oltre 100.000 manager del mondo imprenditoriale e della Pubblica Amministrazione, Comunicazione Italiana ha la mission di generare e distribuire valore aggiunto ai componenti della Community, grazie all’apporto di contenuti esclusivi e all’attivazione di reti di relazione.