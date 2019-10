Al via la 19°edizione di Forum Retail

È iniziato il countdown per Forum Retail, il più grande Hub di Networking e di Experience tecnologica per la community del Retail, dove cogliere il meglio delle innovazioni dall'Italia e dal Mondo. L’appuntamento sta registrando adesioni e consensi oltre le previsioni a sottolineare la sua esclusività e il grande apprezzamento dalla community del settore.

Saranno oltre 300 gli Speaker che si alterneranno sul palco per due giorni di interventi, discussioni e approfondimenti. Disruption, omnicanalità e consumatore consapevole saranno i tre temi cardine del ricco palinsesto di incontri, con panel di eccellenza che vedono coinvolti 53 Amministratori Delegati delle più influenti imprese italiane e 11 Top Manager internazionali.

Sono, inoltre, 120 le Aziende Sponsor che ritengono fortemente strategico essere presenti all’evento e 57 i Partner tra i quali spicca Confimprese, l’associazione del commercio moderno che rappresenta 35mila punti vendita, 660mila addetti e 152,5 miliardi di fatturato 2018. Patrocinano l’evento il Comune di Milano e, novità di quest’anno, la Regione Lombardia, segno che testimonia la crescente importanza dell’evento per il territorio.

Come per le passate edizioni la ricca area espositiva presenta la Future Zone, un luogo esclusivo orientato a proporre le tecnologie più avanzate e lo Startup Gate, dove 44 startup proporranno le soluzioni digitali e i concept di business più all’avanguardia per il mercato retail. Tecnologia espositiva ma anche esemplificativa, grazie ai workshop tematici tenuti nell’ Workshop Stage.

Molti sono le nuove tematiche focalizzate a intercettare i cambiamenti a breve termine del mondo retail:

• Digitalizzazione e sostenibilità per le imprese, la sfida green del futuro

• L’esportazione in Cina, a vantaggio del Made in Italy, in particolare della moda e del lusso

• L’evoluzione del Retail Real Estate, con i nuovi trend di sviluppo di catene Commerciali e Infrastrutture Immobiliari

• Globalizzazione e localizzazione, per capire come riportare nei singoli paesi esperienze internazionali, specialmente nei punti di vendita

• L’addio al contante e i pagamenti digitali, tema più che mai attuale dopo le recenti pressioni del governo

• L’arrivo del 5G, destinato a rivoluzionare il mondo del Digital Marketing & Advertising

• Il fenomeno dell’ Influencer Marketing ad uso delle aziende

Anche per quest’anno, infine, Forum Retail si arricchisce con la terza edizione dei Retail Awards: una serata di gala dedicata alla premiazione dei migliori progetti del settore Retail, suddivisi in 11 categorie e valutati da una giuria di 50 eccellenze retail.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma: www.forumretail.com

Gallery