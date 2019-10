XI Edizione Del Forum Risorse Umane 2019: Il nuovo umanesimo del lavoro e delle relazioni umane passa dalle persone

Sarà nuovamente l’Università IULM a Milano a ospitare l’11° edizione del Forum delle Risorse Umane, il principale appuntamento italiano annuale, dedicato ai temi del Lavoro e del People Management, organizzato da For Human Relations.

Una full immersion di 8 ore, tra Talk Show, Workshop, Executive Circle, Tavoli Tematici, Business Matching, Business cocktail & lunch, nella quale condividere il futuro del lavoro; rafforzare e costruire nuove relazioni professionali al fine di condividere esperienze ed idee che valorizzino l’Uomo, come risorsa fondamentale all’interno delle aziende.

Il tema centrale dell’undicesima edizione: IL NUOVO UMANESIMO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI UMANE, intende fare luce non solo sui nuovi equilibri e assetti organizzativi che si stanno facendo strada nelle aziende a seguito della rivoluzione digitale ma, soprattutto, sulle opportunità che la digital transformation offre alle organizzazioni e agli HR che le compongono per mettere al centro del cambiamento le persone.

Main Partner dell’evento è Indeed, multinazionale leader al mondo nel recruiting online. Official Partner sono aziende leader: ADP, Axerta, SAP Concur, Poste Vita . Saranno presenti oltre 50 Partner tra i principali protagonisti del settore HR tra cui: Abbrevia, Dentons, Docebo , Eapitalia World, Oracle, Quadrifor, Coreconsulting , Dramis Ammirati e Associati, Giunti Psychometrics, Life Based Value , Manpower Group , Sharenow, Skilla, Visiotalent e tanti altri.

Tra gli Speaker più attesi, a proposito di creatività, talento, interverrà Edoardo Bennato, Cantautore, Chitarrista e Armonicista, intervistato da Giorgio Verdelli, Autore RAI.

Sono attesi oltre 2.400 Manager partecipanti ed interverranno oltre 230 Speaker di eccellenza, tutti Top & C-Level Manager HR delle principali aziende e multinazionali presenti in Italia, tra cui: Riccardo Barberis, Amministratore delegato di Manpower Grou; Antonio Bosio, Head of Product and Solutions di Samsung Electronics Italia; Marco Coccagna, Senior Vice President HR Hub Services and HR Balancing di Eni; Dario D’Odorico, Senior Director Italy di Indeed; Gabriele Franceschini, HR Director di Baker Hughes; Maria Letizia Mascheroni Corporate HR Talent Acquisition di Siemens Italia; Daniela Paliotta, Head of HR Sales and Financial Services di Mercedes-Benz Italia; Amelia Parente, Human Resources & Communications Director di Roche; Mauro Prestopino, Global HR Director di Woolrich; Rosa Santamaria Maurizio, Vice President - Chief HR Officer Italy, Spain, Netherlands, Belgium, Nordics & Turkey di American Express Italia; Roberta Segalini, EMEA HR Director, Integrated Supply Chain, Quality and Consumer Services di Whirlpool; Guido Stratta, Head of HR Development, Training, Recruiting and Senior Executives di ENEL; Roberto Zecchino, Vice President HR and Organization, South Europe di Robert Bosch; Livio Zingarelli, Head of HR & Business Transformation - Italy, Israel and Greece di Philips, e diversi altri top Speaker presenti.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione al link: http://www.comunicazioneitaliana.it/registrazione_evento.php?id_appuntamento=780

Tutte le info presenti sul sito: www.forumhr.it