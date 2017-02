Si riempiono i cappotti di superalcolici all'Esselunga, arrestati

Due stranieri (una coppia di nordafricani, lui 27enne, G.M., e lei T.D., 22enne), sono stati arrestati l'altro giorno dai carabinieri dopo una spesa di tutto punto all’Esselunga del centro commerciale Minerva, privando dell’antitaccheggio una decina di bottiglie di super alcolici di ingente valore che hanno poi nascosto indosso.

Si parla di centinaia di euro. I due sono stati pizzicati durante un controllo dei carabinieri. Subito apparivano molto nervosi. E infatti stavano nascondendo gli alcolici.

Perquisiti dai militari hanno dovuto vuotare il sacco e le bottiglie sono state restituite agli addetti del punto vendita. I due sono stati arrestati e trattenuti in camera di sicurezza per presentarsi, la scorsa mattina, in tribunale a Pavia.