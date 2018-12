Aumentano in Lombardia i furti d'identità: 1.500 casi in sei mesi

12 mila e 100 casi di "furto di identità" nei primi sei mesi del 2018 in Italia, in crescita rispetto agli 11 mila dei primi sei mesi del 2017. E un danno da 72 milioni. Lo stima l'osservatorio sulle frodi creditizie in base a una rilevazione effettuata da Crif e Mister Credit. Tuttavia cala il valore medio delle frodi, che si attesta poco sotto i 6 mila euro contro gli oltre 7 mila del 2017. E Natale è il periodo dell'anno in cui questi crimini aumentano.

In Lombardia i casi di frode creditizia sono stati oltre 1.500 nei primi sei mesi del 2018, contro gli oltre 1.100 del 2017 (stesso semestre). Il che significa 8 frodi al giorno in tutta la Regione, e 3 al giorno nella provincia di Milano (557 casi nel semestre), terza in Italia dopo Napoli e Roma.

Ma qual è il profilo delle vittime del furto di identità? Nel 63,4% dei casi si tratta di uomini mentre la fascia d'età maggiormente colpita è tra i 41 e i 50 anni (il 25,6% del totale). L'incremento più elevato dal 2017, +8,8%, appartiene però agli ultrasessantenni.

La tipologia più diffusa d'acquisto con furto d'identità è quella degli elettrodomestici (30,9% dei casi), ma il boom di aumento (+49,8%) appartiene alla categoria auto-moto, arrivata al 13,6% del totale. Seguono i crediti per spese per ristrutturazioni (10,8%, con aumento di quasi il 30%) e arredamento (10,4%, con incidenza raddoppiata. Aumentano molto anche i finanziamenti relativi a elettronica, telefonia, trattamenti medici ed estetici.

La forma di finanziamento preferita per le frodi con furto di identità è quella del prestito finalizzato (72,2%), al secondo posto le frodi su carta di credito (12,5%) e al terzo i prestiti personali (7,1%). Più della metà di queste frodi (il 57%) viene scoperta entro sei mesi, ma talvolta passano molti anni, anche cinque.