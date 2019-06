Cessione del 20% di Gambero Rosso Spa a Università Telematica Pegaso: si rafforza il rapporto nel settore Educational

Class Editori ha ceduto a Università Telematica Pegaso (attraverso la sua controllata al 100% Garage Start up Srl) 2.889.800 azioni di Gambero Rosso Spa, pari al 20% del capitale della società, i cui titoli sono negoziati all'AIM Italia di Borsa Italiana. La cessione è avvenuta a un prezzo di 1,12 euro per azione (per un valore di totale di 3.236.576 euro)