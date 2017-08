Esselunga, la storica braccio destro di Caprotti lascia l'azienda

Prima l'eredità: 75 milioni di euro dal patron di Esselunga Bernardo Caprotti, deceduto nell'autunno del 2016. Ora l'addio: Germana Chiodi, storica braccio destro di Caprotti, dopo quasi cinquant'anni ha abbandonato l'azienda. C'era entrata nel 1968, da impiegata di contabilità, per poi diventare responsabile della segreteria di direzione e dirigente.

La "separazione consensuale" si è compiuta nel mese di luglio, anche se dall'azienda non è trapelato alcunché. La nuova proprietà, figli e moglie del fondatore, non si può dire che abbia fatto carte false per tenersi stretta la storica collaboratrice, che a sua volta non ha vergato pubbliche dichiarazioni.

Intanto Esselunga presto dovrebbe essere quotata in Borsa. Il percorso è stato già elaborato da Citigroup: primo passo, Esselunga Spa (i supermercati) dovrebbe acquisire Villata (l'immobiliare), soggetti che erano stati scorprorati in passato proprio da Caprotti.

Di recente il gruppo cinese Yida aveva lanciato un'offerta da sette miliardi di euro per l'acquisto di Esselunga, ma tale offerta era stata rispedita al mittente.