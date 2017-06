Ecco il nuovo grattacielo di Milano: terrazze con mega serre e una piscina panoramica | Ft

Si chiamerà Giardini d'Inverno il nuovo grattacielo che verrà costruito in via Giovanni Battista Pirelli a Milano, alle spalle del Centro direzionale. Si tratta di una costruzione che ricorda il Bosco Verticale con centodieci serre sulle terrazze in cui saranno allestiti veri e propri giardini in quota. La notizia è stata resa nota dalla società.

Il progetto è stato presentato nella giornata di martedì 20 giugno nel luogo in cui sorgerà il complesso, lotto rimasto vuoto per molti anni. Alla cerimonia hanno partecipato Jiaying Cai e di Maurizio Del Tenno, rispettivamente presidente e direttore generale di China Investment. Presente anche l'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Maran, l'architetto Paolo Caputo e l’amministratore delegato di Colombo Costruzioni, Luigi Colombo.

Il complesso di Giardini d'Inverno si compone di una torre a tre moduli di quindici piani sotto la quale si svilupperanno sei piani interrati. In numeri: 13mila metri quadrati da destinare al commercio e 127 appartamenti che verranno venduti a 7.500 euro. Il tratto distintivo? Le serre sulle terrazze, che ricordano vagamente il Bosco Verticale, ma anche le terrazze in cima all'edificio che saranno destinate a spazi verdi. Non solo: Al quinto piano verrà realizzata una zona benessere con palestra e spa, oltre a una piscina panoramica.

Gli appartamenti — dai bilocali ai plurilocali con una maggioranza di tagli di piccole‐medie dimensioni, a partire dai 40metri quadri — avranno in dotazione tutti gli arredi fissi (cucine, armadi e bagni). I tempi di realizzazione? Ventuno mesi dopo l'avvio dei lavori che dovrebbero partire entro la fine dell'estate.