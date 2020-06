Svolta in Esselunga: Marina Caprotti nominata presidente della società

Svolta per Esselunga: Marina Caprotti è la nuova presidente della società. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione dell'azienda che nella giornata di lunedì 29 giugno si è riunito per delineare la nuova composizione del board.

La novità riflette il cambiamento conclusosi lo scorso marzo quando Violetta e Giuseppe, i figli del primo matrimonio del fondatore Bernardo Caprotti, avevano venduto il 30% delle quote in loro possesso alla seconda moglie del Signor Esselunga, Giuliana Albera, e alla figlia Marina, proprietarie del restante 70%.

Marina Caprotti, 42 anni, era già stata vicepresidente del gruppo a partire dal 2017 mentre è parte del board dal 1996. Il ruolo di vicepresidente, invece, è stato affidato a Carlo Salza, in Esselunga dal 2002 e che è stato amministratore delegato per undici anni. E sarebbe stato proprio Salza a invitare Marina ad assumere il ruolo della presidenza, una scelta per rafforzare il segno della famiglia Caprotti al timone della società.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il gruppo guidato dal Sami Kahale è in piena espansione: poggia su una rete di quasi 160 supermercati disseminati in sette regioni, dà lavoro a quasi 24mila addetti e ha un fatturato (relativo al 2019) pari a 8,1 miliardi di euro.