GoBeyond debutta a Milano. “Where Tech Accelerates Business” il focus dell’evento di IKN Italy

Il 4 marzo debutterà a Milano GoBeyond, l’evento ideato da IKN Italy che riunisce il mondo dell’Information Technology, dell’Intelligenza Artificiale, delle Start Up e dei Talenti Digitali in unico format: l’appuntamento è nato grazie all’esperienza maturata dall’azienda milanese nell’organizzazione di 7 edizioni di Information Technology Forum.

I maggiori esperti in ambito tech saranno presenti per condividere con la platea casi applicativi e fornire soluzioni concrete allo scopo di monetizzare gli investimenti, scegliere tecnologie, attrarre i migliori talenti, ridurre i costi e ottimizzare i tempi.

Tra gli Speaker, GoBeyond vanta la presenza di Marco Moretti, Head of Digital Innovation and Sustainability di Enel, e Marco Barra Caracciolo, CIO di Italgas. I due manager si confronteranno, in occasione della Plenaria della sessione IT 4 Business, sul tema “Business e organizzazione, la roadmap per una trasformazione digitale efficace”. Moretti presenterà gli Enel Innovation Hub, come soluzione per attuare il processo di innovazione organizzativa dell’impresa, mentre Barra Caracciolo racconterà la Digital Factory di Italgas, nata con lo scopo di abbattere i silos, essere resilienti al cambiamento e massimizzare l’experience degli utenti: una fabbrica di innovazione e motore della digitalizzazione dei processi aziendali.

Entrambi i Manager forniranno suggerimenti, in base alla propria esperienza, sulle modalità per garantire gli aspetti di sicurezza informatica e compliance.

GoBeyond si svilupperà attraverso tre sessioni tematiche in parallelo a partire da IT 4 Business , con focus sull’Innovation Technology come attore per una trasformazione digitale business-driven. Nel dettaglio si parlerà di: IT come partner del business e casi concreti di innovazione; cloud e infrastructure stategy, change management e leadership, ottimizzazione dei costi e scelte strategiche per gli investimenti, security e compliance.

In contemporanea si svolgerà AI 4 Business sul tema Data, Analytics e Intelligenza Artificiale per nuove soluzioni e sfide per il business. La sessione si focalizzerà su applicazioni pratiche di AI ed ethics guru; framework unico per gestione dati, analisi predittive, augmented analytics, automazione intelligente dei processi e Autonomous Things.

Infine, Tech 4 Inclusion sarà una opportunità per confrontarsi su Diversity e Tech per accelerare il business. La sessione tratterà di strategie per scegliere i nuovi talenti nel digital&tech, storie di successi e insuccessi nei programmi di diversity, analisi su pay gap, nuovi percorsi di carriera e nuove professioni.

L’evento vanta il patrocinio di prestigiose realtà: ALDAI-Federmanager, l’Associazione lombarda dei Dirigenti Aziende Industriali, The British Chamber of Commerce in Italy, l’Ente che assiste e favorisce lo sviluppo del commercio e investimenti tra Regno Unito e Italia, Great Place to Work®, società di consulenza organizzativa in ambito HR, leader in Italia nello studio e analisi del clima organizzativo, Shetech, organizzazione che supporta le donne nel mondo della tecnologia, del digitale e dell’imprenditoria, Work Wide Women, che favorisce la formazione delle donne nelle tecnologie del futuro.

