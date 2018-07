Hackathon Unilever: al via le selezioni. C’è tempo fino al 18 settembre

Saranno 216 i giovani, tra laureandi e neolaureati, chiamati a cimentarsi per l’Hackathon Unilever “Sai immaginare il futuro?”, una sfida di 24 ore che vedrà 36 team confrontarsi su tre challenge, per la prima volta in Italia, in tre diverse città italiane connesse tra loro. Unilever, che ha un portafoglio con oltre 400 brand tra cui Dove, Sunsilk, Knorr, Algida, Magnum, Lipton, Mentadent, Svelto e Coccolino, ha aperto le candidature per partecipare all’iniziativa, che punta a una partecipazione record e che si svolgerà contemporaneamente a Milano, Roma e Napoli il 27 e il 28 settembre, dando inizio alla rivoluzione digitale dell’azienda.

Il digital Hackathon, che favorisce un’iperaccelerazione nella generazione di idee e di progetti innovativi, nasce dalla scelta di Unilever di promuovere la crescita sostenibile del nostro paese attraverso un cambiamento che non può prescindere dai giovani, grazie soprattutto alla loro creatività e alla facilità con cui si rapportano con l’universo digitale.

“Siamo orgogliosi di lanciare il primo Hackathon in Italia in tre città connesse tra loro, coinvolgendo giovani talenti e le loro idee per contribuire alla crescita sostenibile del nostro paese” - afferma Gianfranco Chimirri, HR&Comms Director di Unilever Italia - “Con questa iniziativa, Unilever Italia vuole porsi alla guida della rivoluzione digitale al fine di innovarsi e, allo stesso tempo, innovare il modo di fare business in ottica sostenibile attraverso il contributo imprescindibile dei giovani”.

I partecipanti raccoglieranno idee nuove per le attività dell’azienda sviluppando tre piani: uno per migliorare l'esperienza del consumatore dei marchi Unilever attraverso l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata, uno di influencing marketing su specifici brand e un terzo piano di e-commerce per andare oltre i modelli più utilizzati oggi.

Le selezioni andranno avanti fino al 18 settembre. I profili che verranno scelti per l’Hackathon risponderanno a una serie di requisiti: essere prossimi alla laurea o averla conseguita nei 24 mesi precedenti, avere una buona conoscenza dell’inglese e la capacità di creare soluzioni innovative e di operare in team, dimostrare creatività, curiosità, resilienza, capacità di anticipare le tendenze e una mentalità aperta alle sfide digitali.

L’Hackathon è organizzato da Unilever Italia che tra i premi metterà in palio anche attività di formazione a livello internazionale, e si svolgerà in tre location che rappresentano altrettanti centri di innovazione: Accenture Customer Innovation Network a Milano, Luiss Enlabs a Roma e 012 Factory a Napoli. All’iniziativa parteciperà il Presidente di Unilever Italia Fulvio Guarneri, che durante la sfida si sposterà nelle tre città per incontrare i giovani, i protagonisti della digital revolution per un futuro sostenibile.

I ragazzi per partecipare dovranno registrarsi ai seguenti link:

Milano:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-unilever-digital-hackathon-2018-unileverdigitalhackathon-milano-47507618566

Roma:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-unilever-digital-hackathon-2018-unileverdigitalhackathon-roma-47507438026

Napoli:https://www.eventbrite.it/e/biglietti-unilever-digital-hackathon-2018-unileverdigitalhackathon-napoli-47543435696

