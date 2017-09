Milano, apre Donhot: la prima hamburgeria di carne d'asino in Paolo Sarpi

Donhot, la prima hamburgeria di asino di Milano, nasce in zona Sarpi, in via Aleardi. Dovrebbe aprire il 25 settembre 2017, anche se già vi sono i locali "attivi".

L'iniziativa ha portato non poca curiosità. E anche le immancabili critiche che si stanno rincorrendo sui social. Tra i piatti proposti, hamburger e zuppa di miglio, pollo al curry e riso, asino al curry e riso, il super hamburger di asino e molti ancora.

"La carne d’asino è considerata molto leggera e tenera, oltre che essere gustosissima - spiega il sito specializzato Tiportoalristorante -. Normalmente si trova nelle macellerie equine ed in effetti come sapore e caratteristiche nutrizionali è molto simile alla carne equina. Uno dei piatti più preparati con questa pregiata carne è lo stracotto. A Milano mancava questo tipo di offerta e siamo certi che riscuoterà un buon successo. Ma esistono già hamburgerie di asino? In realtà sì. Ci risulta ci sia già a Cagliari una paninoteca hamburgheria che propone burger preparati con diverse carni, tra cui anche quella di asino".

Non è l'unica novità culinaria a Milano in questo periodo. A breve, infatti, aprirà anche Felice a Testaccio, edizione milanese del famosissimo locale romano.