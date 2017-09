Host 2017: le news nel settore banchi food presentate dal leader Frigomeccanica

Come ogni anno eccoci a parlare delle anticipazioni per l'evento fieristico italiano più importante per il settore HO.RE.CA., HOST 2017. In questa nuova edizione che si terrà dal 20 al 24 Ottobre 2017 presso lo spazio espositivo Fiera Milano, abbiamo preso in considerazione un prodotto in continua evoluzione per tecnologia di refrigerazione e design degli arredi, il banco food.

Leader italiano è Frigomeccanica, azienda produttrice di banchi alimentari e soluzioni d’arredo nel settore HO.RE.CA. venduti in tutto il mondo. Abbiamo chiesto a Enzo di Serafino, suo direttore commerciale, quali saranno le novità nel settore dei banchi alimentari, presentate ad HOST 2017.

In anteprima per Milano Today, una carrellata significativa dei nuovi banchi food Frigomeccanica:

Mirage squared

Mirage squared nella sua versione standard è dotato di piani espositivi asportabili realizzati in acciaio inox AISI 304. Inoltre, in dotazione ha anche un impianto ventilato refrigerante che funziona mediante la ventilazione con la quale si può regolare la velocità dell’aria. Di serie sono anche i porta-carta con le relative prese Schuko a 220V. Per quanto riguarda i vetri, essi possono essere aperti verso l’alto grazie agli appositi pistoni hidro-lift In riferimento ai vetri, è interessante anche tenere conto del fatto che sono dotati di un particolare sistema di disappannamento ad aria che può essere attivato attraverso l’apposito comando. Tra gli optional, invece, ci sono la tenda avvolgibile utilizzabile come chiusura posteriore. In alternativa, si ha la possibilità di optare per degli sportelli scorrevoli in plexiglass. Volendo, si può anche decidere di montare il piano espositivo ribaltabile, anch’esso realizzato in acciaio inox AISI 304. Come nel caso dei vetri, il piano può essere comodamente sollevato grazie ai pistoni hidro-lift. Questa soluzione è perfetta per le macellerie poiché agevola la sospensione delle ventole al fine di detergere la vasca con l’acqua. La velocità dell’impianto di refrigerazione è comodamente regolabile. In riferimento alle caratteristiche specifiche di Mirage squared, è utile tenere conto del fatto che: i piani espositivi sono asportabili, il piano superiore oltre al essere fisso è anche temperato, c’è la possibilità di installare affettatrici, registratori di cassa, porta-bilance ed è presente un termostato digitale che sbrina automaticamente(ho tolto testo inutile ed errato ). Grazie queste caratteristiche specifiche, Mirage squared, è ideale sia per chi carne, salumi e latticini che per il pane, la pasticceria, il pesce e le tavole calde. Per quanto riguarda il design, Mirage squared è disponibile sia nella versione nera che in quella bianca.

Polo squared

Polo squared è un banco alimentare decisamente innovativo sia sotto il profilo del design che delle specifiche funzionalità. Questo prodotto è stato pensato per carni, salumi e formaggi ed è disponibile in vari colori e forme. Si ha la possibilità, ad esempio, di optare per la versione ad angolo o per la quella lineare ma anche di scegliere per il total black, il total white o per la personalizzazione. Volendo, poi, si può decidere di acquistare anche alcuni dei vari optional a disposizione o di scegliere i materiali di realizzazione. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, come per i migliori frigoriferi combinati per la casa, abbiamo a che fare con un banco alimentare dotato di refrigerazione ventilata e di vetro anteriore che può essere aperto sia verso il basso che verso l’alto. In merito al piano espositivo, è interessante tenere conto del fatto che esso è realizzato con particolari piattelli o, in alternativa, in lamiera per alimenti. I piattelli sono in acciaio inox AISI304 o in lamiera total black. Medesimo discorso vale anche per il piano di lavoro. Un aspetto di cui tenere conto riguarda anche il fatto che Polo squared è dotato di un sistema di disappannamento del vetro attraverso un semplicissimo flusso di aria. I montanti della struttura sono realizzati in alluminio e sono argento o neri in base dalla versione scelta. In riferimento al quadro di comando, esso ha in dotazione un termostato che può essere programmato come, del resto, i comandi luce e le ventole. Tutte le versioni di questo modello sono anche dotate di celle frigorifere chiuse attraverso sportelli magnetici.

Mirage

Mirage è un banco pensato per i salumi, la carne e i latticini. Essendo molto versatile, però, può essere utilizzato anche come tavola calda o per esporre pesce fresco, pasticceria o pane. Il frontale inferiore è dotato di un sistema di illuminazione ed ha uno zoccolo perimetrale realizzato in alluminio che, oltre a rappresentare un elemento di design non indifferente, agevola notevolmente la pulizia. Per quanto riguarda i vetri, essi possono essere aperti comodamente verso l’alto grazie agli appositi pistoni hidro-lift. Inoltre, è interessante tenere conto del fatto che sono dotati anche di un sistema di disappannamento rigorosamente ad aria regolabile dipendentemente dalle specifiche necessità. Per quanto riguarda, invece, l’illuminazione, il sistema è a led ed è installato sia sul frontale che sul piano espositivo. Nella versione Tech, Mirge è dotato di piani espositivi asportabili in acciaio inox AISI 304 ed ha un impianto refrigerante che funziona con ventole la cui velocità può essere facilmente regolata. Ad essere di serie sono anche i porta-carta e le prese Schuko a 220V. Nella versione De Luxe, il piano espositivo è ritraibile sempre verso l’altro e consente di avere le ventole sospese per agevolare la pulizia. Tra gli optional a disposizione c’è, infine, la cella refrigerata che può essere dotata di cassetti o sportelli.

Polo 3

Polo 3 appartiene alla terza generazione di un banco alimentare che ha fatto dell’affidabilità uno dei suoi punti di forza. In questa terza edizione, il design risulta essere drasticamente rivisitato e gli accessori tra cui è possibile scegliere sono numerosi. Per quanto riguarda i vetri anteriori, è interessante tenere conto del fatto che oltre ad essere temperati, possono essere aperti verso l’alto o in basso. Il piano di esposizione, inoltre, è decisamente capiente e offre la possibilità di esporre in maniera ottimale ogni genere di prodotto. Dal punto di vista del design, abbiamo a che fare con un prodotto dalle linee particolarmente sinuose che ben si adattano ad ogni genere di ambiente. Per tale ragione, Polo 3 può essere considerato di diritto un prodotto decisamente all’avanguardia. Sotto il profilo tecnico, i vetri possono essere aperti verso l’alto attraverso gli appositi pistoni. Un aspetto da non sottovalutare riguarda il fatto che sono presenti delle celle sottobanco refrigerate e la possibilità di inserire in questo contesto anche semilavorati del brand Stiltek. Lo smaltimento della condensa, infine, avviene attraverso l’evaporazione generata da un motore interno o attraverso una comunissima linea di scarico. Nella versione self, invece, la refrigerazione avviene tramite ventilazione e le celle refrigerate che si trovano al di sotto del piano rappresentano una riserva perfetta.

Fjord

Fjord è una linea di murali refrigerati disponibili sia nella versione aperta che chiusa. In merito a questi prodotti, è necessario precisare che si ha la possibilità di optare sia per la versione dotata di motore interno che di motore esterno. Questa gamma mette a disposizione dei propri clienti moduli di varie lunghezze che possono essere reciprocamente canalizzabili. Per quanto riguarda la versione self, si tratta dell’opzione con il motore interno che può essere chiuso con delle semplicissime ante cosiddette a battente. Questa versione, poi, è illuminata attraverso una plafoniera disposta in verticale. L’alternativa a questa è la versione aperta in cui può essere installata una tenda da notte avvolgibile. Un’altra versione di Fjord è la market. In questo caso, il motore è remoto.

Sven

Sven è un banco refrigerante murale caratterizzato da una profondità particolarmente ridotta e pensato per tutti coloro che hanno necessità di esporre vari prodotti ma che, purtroppo, hanno poco spazio a disposizione. In merito a questo prodotto, è utile tenere conto del fatto che è disponibile sia nella versione dotata di motore interno che di motore remoto. Per quanto riguarda gli aspetti di design, gli interni possono essere di colore bianco, nero o inox lucido. Il pannello anteriore esterno, invece, è disponibile o nei colori di serie o, in alternativa, in legno. In riferimento alle specifiche tecniche di Sven, tra gli optional a disposizione ci sono gli sportelli scorrevoli che, oltre a garantire l’igiene e agevolare la pulizia, favoriscono notevolmente il risparmio energetico. Anche la tenda notte avvolgibile è un optional degno di nota che, come nel caso precedente, consente di risparmiare moltissima energia nei momenti di pausa dell'attività.