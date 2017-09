I milanesi sanno l’inglese? La ricerca di WSE

Milano, capitale della moda, dell’industria e della finanza, città moderna e cosmopolita. In un luogo come Milano sembra imprescindibile conoscere la lingua che permette di comunicare con tutto il mondo e cioè l’inglese. I milanesi, quindi, si suppone conoscano bene questa lingua e, in effetti, un test d’inglese effettuato dalla Camera di Commercio di Milano sembra confermare che la media di conoscenza dell’inglese tra i cittadini milanesi sia abbastanza buona.

Secondo i risultati del test di inglese svolto dalla Camera di Commercio fra la popolazione meneghina, i milanesi hanno ottenuto un punteggio medio pari a 6/7 su 10, rispondendo a domande di cultura generale (per esempio “Cosa sono il blue monday e il black friday?”), con una percentuale di risposte esatte pari all’85%; a domande di grammatica inglese, con una percentuale del 70% che scende però a circa il 33% quando si parla di frasi idiomatiche e al 29% quando si parla di “false friends” (letteralmente “falsi amici”, cioè parole che assomigliano a quelle italiane, ma hanno un significato diverso).

Le motivazioni che possono spiegare un tale buon risultato rispetto a una media italiana che pone il nostro paese fra gli ultimi in Europa per la conoscenza dell’inglese sono molteplici. Sicuramente un merito va al fatto che Milano sia il centro italiano della moda, attirando così addetti al settore e appassionati provenienti da ogni parte del mondo. In quanto centro del commercio e dell’industria, invece, Milano fa sì che i suoi lavoratori abbiano spesso a che fare con clienti e colleghi stranieri. La vita sociale e la grande massa di turisti che frequentano la città sono poi un altro buon motivo che fa sì che i milanesi imparino l’inglese.

Dai dati ricavati da alcuni sondaggi è risultato che chi possiede una migliore conoscenza dell'inglese non ha acquisito le competenze durante il periodo scolastico, ma frequentando corsi di inglese presso istituti privati in Italia o all'estero.

