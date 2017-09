IELTS, TOEFL e TOEIC a Milano: dove e come ottenere le certificazioni di inglese

Ottenere una certificazione inglese può essere indispensabile per diversi motivi, dalla possibilità di avere un determinato lavoro (in Italia o in altri paesi) a quella di frequentare un corso universitario o di altro tipo all’estero, alla necessità di rendere più appetibile il proprio curriculum vitae. Risulta dunque opportuno scegliere la certificazione di inglese più adatta alle proprie necessità, soprattutto visti i costi e la difficoltà nell’ottenere punteggi utili.

Vediamo ora a cosa servono e come si ottengono le certificazioni di inglese IELTS, TOEFL e TOEIC, dove svolgere i test di inglese a Milano e quali corsi di inglese mirati al superamento degli esami è opportuno scegliere.

IELTS - International English Language Testing System

Lo IELTS è un test di inglese finalizzato allo studio e al lavoro all’estero in Europa molto richiesto e utile anche come certificazione inglese per da esibire sul curriculum italiano. Il test misura la padronanza linguistica assegnando un punteggio da 1 (non-user) a 9 (madrelingua). L’esame non prevede la bocciatura, ma è chiaro che un punteggio insufficiente non sia tili a nessuno dei fini indicati. Il test di inglese è suddiviso in 4 parti: comprensione scritta, comprensione orale, scrittura e conversazione. Per trovare i corsi di inglese a Milano e per ulteriori informazioni sul test IELTS a Milano clicca qui.

TOEFL - Test Of English as a Foreign Language

Il TOEFL viene riconosciuto da oltre 9000 organizzazioni in 130 Paesi in tutto il mondo. Anche questa certificazione di inglese non prevede la bocciatura, ma per essere presi in considerazioni da aziende e Università all’estero è sempre richiesto un punteggio minimo variabile a seconda della mansione o del corso universitario. Con questo test di inglese viene valutato il livello di padronanza attraverso un esame della durata di 4 ore costituito da 4 parti: reading, listening, writing, speaking. Esistono diverse modalità per lo svolgimento dell’esame, di cui la più usata è quella telematica. Per scoprire dove e come prepararsi per il test TOEFL a Milano seguire questo link.

TOEIC - Test of English for International Communication

Il TOEIC è la certificazione inglese specifica per l’ambito professionale. Questo test viene infatti utilizzato da molte aziende in circa 120 pesi nel mondo per valutare la preparazione dei propri dipendenti. L’esame prevede tre diversi moduli e si può scegliere di svolgerne solo uno o due o tutti e tre. Questi moduli sono: TOEIC Bridge, per i principianti; TOEIC Listening and Reading, per la valutazione della comprensione orale e scritta; TOEIC Speaking and Writing, per misurare la padronanza della lingua nella produzione orale e scritta. Scopri i corsi di inglese per l’ottenimento della certificazione TOEIC a Milano cliccando qui.

Svolgere correttamente questi test di inglese, ottenendo così punteggi utili, richiede una preparazione mirata. A tal fine consigliamo i corsi specifici per l’ottenimento delle certificazioni di inglese, comprese IELTS, TOEFL e TOEIC, organizzati dalla scuola di inglese a Milano Wall Street English. Il metodo di apprendimento attraverso l’acquisizione naturale della lingua applicato negli istituti Wall Street English permette di ottenere risultati ottimali in tempi rapidi. Le lezioni di inglese a Milano, che possono essere frequentate con orari molto flessibili, sono personalizzate in base alle esigenze del singolo iscritto e sono tenute da insegnanti madrelingua altamente preparati.

Wall Street English Milano Loreto

Corso Buenos Aires, 79 (MI)

Sito web: http://www.wallstreet.it/scuola-inglese-milano-loreto/