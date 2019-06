A IL CENTRO torna Virtual Land per un'estate...da brivido

La seconda edizione di Virtual Land a IL CENTRO di Arese è pronta ad accogliere tutti coloro che vogliono movimentare la loro estate in città.

Dal 21 giugno al 15 settembre, torna lo straordinario viaggio virtuale che, nell’area eventi del Mall, permetterà a curiosi e appassionati di immergersi in dimensioni parallele.

Virtual Land riunisce un insieme di esperienze ludiche virtuali in grado di proiettare il giocatore in contesti spettacolari e ambientazioni fantastiche con, anche, la possibilità di interagire con esse.

Sono previste otto diverse attrazioni installate all’interno di un’area scenografica a tema:

Elijump - VR: dedicata a tutti coloro che amano gli sport estremi che potranno provare l’emozione adrenalinica di un vero e proprio lancio con il paracadute al di sopra di una metropoli. Ma non è tutto…la discesa fra i grattacieli terminerà con un finale a sorpresa;

Ogni esperienza verrà condivisa su maxi schermi posizionati esternamente alla struttura, in modo che tutti possano assistere e sentirsi coinvolti dall’esperienza del giocatore di turno che, immerso a 360° nel gioco, rimane in contatto diretto con il team-regia che gli fornirà suggerimenti e istruzioni direttamente in cuffia attraverso il sistema audio a circuito chiuso.

L’accesso alla Virtual Land a IL CENTRO, sarà consentito previo acquisto del biglietto di ingresso secondo le seguenti tariffe:

Per i giocatori dai 6 agli 8 anni : 3 € per attrazione singola e 10 € per quattro attrazioni a scelta tra: Music Battle, Vertigo, Esplorazioni Fondali Marini, Creature Aliene, Training Ninja.

