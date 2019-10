Milano, +3% gli addetti alle imprese di costruzioni. E 2 mila imprenditori del settore sono donne

Sono 132 mila le imprese che si occupano di costruzioni in Lombardia su un totale nazionale di 737 mila. Lo rende noto la Camera di Commercio di Milano Monza e Lodi, in occasione dell'assemblea di Assimpredil Ance. Il business in regione è di 32 miliardi di euro, di cui 19 solo nella provincia di Milano. Quello nazionale ammonta invece a 112 miliardi.

La Lombardia "pesa" un quinto del totale nazionale per le 93 mila imprese relative ai "lavori specializzati". Per quanto riguarda invece la provincia di Milano, il settore è cresciuto dello 0,8% in un anno per numero di imprese e del 3% per numero di addetti. Le imprese sono 41 mila, gli addetti quasi 100 mila. Per dare una idea anche su questo ordine di grandezza, gli addetti del settore sono 1 milione e 374 mila in tutta Italia.

A Milano le imprese di costruzioni guidate da donne sono più di 2 mila (7 mila in Italia), quelle guidate dai giovani oltre 3 mila (11 mila in Italia). Gli stranieri imprenditori sono 12 mila a Milano, 29 mila in Italia.