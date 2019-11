Economia, crescono le imprese manifatturiere di Milano: positivi tutti i valori

Segnali positivi per l’industria manifatturiera di Milano. Nel terzo trimestre 2019 — secondo quanto riferito dalla camera di commercio — le imprese milanesi hanno registrato una crescita a livello tendenziale per ordini totali (+3,7% rispetto al +0,3% lombardo), in particolare interni (+4,2%) ma anche esteri (+2,8%), per fatturato (+5,6%, rispetto al +2,4% regionale), in particolare +9,4% quello estero e +3,3% l’interno, e per produzione industriale (+3% rispetto al +0,9% lombardo).

Anche i dati congiunturali sono tutti positivi: sia gli ordini, interni (+3,1%, +0,3% la Lombardia) ed esteri (+2,4%, +1,4% in regione), che il fatturato totale (+1% rispetto al +0,2% lombardo) e la produzione industriale (+1,1% in linea con il dato regionale).

Positivi anche la produzione dell’artigianato manifatturiero, +2,7% e gli ordini, +0,3% rispetto a un dato lombardo rispettivamente di +0,9% e -1,1%. La situazione emerge da un’anticipazione dei dati dal Monitor congiunturale del terzo trimestre 2019 del Servizio Studi della Camera di commercio di Milano della presentazione di Unioncamere Lombardia dei risultati dell’analisi congiunturale dell’industria e dell’artigianato manifatturieri.