Milano, ecco le future mega infrastrutture: la Tav, la ferrovia di Malpensa e la rete Alptransit

Dall'Osservatorio territoriale infrastrutturale Nord Ovest 2017 sono emerse diverse priorità per il futuro sviluppo dell'area lombarda e di tutte le regioni del nord. Si va dal completamento delle opere di accessibilità ferroviaria al sistema dei tunnel svizzeri del Gottardo e del Ceneri affinché l’Alptransit, il sistema dei tunnel ferroviari del Gottardo e del Ceneri, possa diventare una sorta di metropolitana tra la Lombardia e il cuore dell’Europa (corridoio Reno-Alpi ex Genova-Rotterdam). Al completamento della rete dell’alta velocità ferroviaria verso Verona e Venezia ad Est e verso Genova a Sud. E il potenziamento della Rho-Gallarate e il raccordo tra il terminal 2 e Gallarate per accompagnare la crescita dell’aeroporto di Malpensa.

Sono questi gli auspici del rapporto dell’Osservatorio, realizzato da Assolombarda, Confindustria Genova e l’Unione industriali di Torino e presentato in occasione della Mobility Conference Exhibition 2018.

Dall’indagine emerge che Milano per competere deve sviluppare le reti lunghe che le permettono di essere nodo di una rete globale. Una sfida che passa soprattutto dallo sviluppo del l’accessibilità e delle connessioni, con l’obiettivo di una mobilità integrata, innovativa e sostenibile.

“Al di là di fare l’analisi sulle necessità di infrastrutture, parlare del corridoio Genova-Rotterdam, del potenziamento dei collegamenti con Malpensa, oggi abbiamo bisogno di avere una visione del futuro. Ho lanciato un appello, abbiamo una grande chance: abbiamo da definire il Piano clima 2030 all’interno della strategia energetica nazionale. Può essere una grande opportunità per ridisegnare il futuro del nostro territorio, che posa essere più vivibile, attrattivo, ma che disegni anche l’industria del futuro”. Il Comume di Milano, ha evidenziato il sindaco Giuseppe Sala, sta facendo la sua parte. “Atm – ha ricordato il primo cittadino – ha investito 1,9 miliardi in sette anni e l’obiettivo è entro la fine del 2018 di acquistare tra i 20 e i 25 autobus elettrici, alcuni dei quali in arrivo già nelle prossime settimane”.