Musei a Milano: "vince" il Museo della Scienza, ma San Siro entra in classifica

Boom del Museo della scienza e della Tecnologia nel 2016 a Milano. La struttura ha registrato ben 470 mila ingressi al 30 novembre 2016, contro i 440 mila di tutto il 2015 che era stato l'anno dell'Expo. Un successo dovuto non soltanto alle "attrazioni" di richiamo, come il sommergibile Toti o lo scafo di Luna Rossa. Famiglie e scuole vedono nella struttura di via San Vittore un punto di riferimento fondamentale per l'esposizione scientifica.

Poco distante, va bene anche il Cenacolo di Leonardo da Vinci. In diminuzione, questo, rispetto all'anno di Expo, ma anche perché nel 2015 era stato fatto uno sforzo per tenere aperti più a lungo. Infatti, come è noto, il Cenacolo dà tutto esaurito. Il trend dice che nel 2016 in Santa Maria delle Grazie finiranno con l'arrivare 420 mila persone, comunque un record al di là dell'exploit 2015. Poco più del Castello, il Museo civico più gettonato, che nel 2016 arriverà a 400 mila ingressi. Si "ferma", si fa per dire, a 250 mila visitatori la Pinacoteca di Brera.

Nelle statistiche spicca poi una particolare sorpresa: quella dello stadio di San Siro. Che segna un +12% rispetto al 2015, arrivando a circa 200 mila visitatori per tutto il 2016. La "Scala del calcio" continua ad attrarre, sempre di più.