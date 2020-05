L’Innovazione di Banca Generali al centro della Milano Digital Week 2020

Il “Tram dell’Innovazione” apre le sue porte per far salire a bordo i professionisti del digital wealth management. Giovedì 28 maggio a partire dalle ore 15:30 si terrà infatti “Women&Tech”, l’evento virtuale organizzato dalla Milano Digital Week in collaborazione con Banca Generali, Homepal e Foorban per analizzare le possibilità di sostegno che l’economia reale può portare alla ripresa del sistema Paese dopo la crisi generata dal Covid-19.

L’Evento

Condotto dalla nota giornalista Deborah Rosciani, l’evento può essere seguito gratuitamente in streaming attraverso la sola registrazione a questo link. Nel corso del talk interverranno Andrea Barbieri, Giulia Di Capua e Palma Cusenza di Banca Generali, oltre a Ida Cacciapaglia di Homepal e Marco Mottolese di Foorban.

“La pandemia da Covid-19 si è rapidamente spostata da emergenza sanitaria a crisi economica, mettendo in forte crisi molte delle nostre aziende – commenta Maria Ameli, responsabile dei servizi non finanziari di Banca Generali, che aggiunge – siamo convinti che sia fondamentale creare un ponte tra risparmio privato ed economia reale così da consentire al sistema Paese una rapida ripartenza attraverso il sostegno alle pmi e startup più virtuose, per consentire loro di vincere la sfida anche nel contesto internazionale”.

Women&Tech

Women&Tech-Associazione Donne e Tecnologie è l’Associazione guidata da Gianna Martinengo che invita i cittadini a ragionare sulle tematiche del digitale. In occasione della Milano Digital Week 2020, il consueto appuntamento con il tram fisico si trasforma e diventa totalmente digitale per ottemperare alle regole del distanziamento sociale imposto dalla Fase 2 dell’emergenza Covid-19 e per aprire una ulteriore finestra sul futuro.

La Milano Digital Week

Giunta alla sua terza edizione, la Milano Digital Week è l’evento che accende i riflettori sull'importanza di un confronto aperto e inclusivo su temi che sono oggi veicolati e supportati dal digitale: dal lavoro all'education, dalla governance all'ambiente, fino all'economia sostenibile. In occasione della sua edizione 2020, la Milano Digital Week si sviluppa in una serie di oltre 500 iniziative completamente virtuali che danno vita al più grande evento full digital in Italia.