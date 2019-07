Innovazione e sport, per una nuova cultura di impresa

Successo di pubblico e di contenuti per la conferenza "Innovazione e Sport per una nuova cultura d'impresa" promosso dall'ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con il CSI - Centro Sportivo Italiano - Comitato Di Milano e FOM - Fondazione Oratori Milanesi nella manifestazione delle olimpiadi degli oratori “Oralimpics”.

Ospiti illustri tra cui Fabio Moioli, Head Consulting & Services di Microsoft Italia, Clara Flores D’arcais di TechSoup Italia, Pasquale Scopelliti Snowit - The Winter Sports Community e Tiziana Azzani di Biomedia.

Sono stati illustrati i trend e le opportunità per il mondo sportivo relativo alle tecnologie digitali applicate con grande stupore e curiosità del pubblico che ha animato il dibattito a fine conferenza.

Presentate nell'occasione anche la ricerca inedita della GPF Inspiring Research su giovani, innovazione e sport per gentile concessione del presidente Roberto Baldassari. Ricerca che ha illustrato i temi di maggior discussione tra i giovani sulle pratiche sportive e il business dello sport, la leadership sportiva e la culla degli oratori fino alle politiche da implementare a favore delle pratiche sportive e dell’inclusione sociale.

Un particolare ringraziamento per il successo dell’iniziativa va a: Fabio Biccari, Francesca Bartolino, Marco Zanetel del team ANGI e al CSI con il presidente Massimo Achini e il dott. Giacomo Crippa.

La conferenza è stata parte del programma della terza edizione di “Oralimpics – l’Olimpiade degli Oratori”, che si è tenuta dal 28 al 30 giugno presso MIND Milano Innovation District, un vero e proprio villaggio olimpico, dove i ragazzi hanno vissuto l’atmosfera magica dei Giochi, condividendo ogni attività per tre giorni, proprio come accade durante le manifestazioni a cinque cerchi.