Euronics verso il fallimento: dichiarata l'insolvenza, un esperto deciderà in 30 giorni

E' stata dichiarata l'insolvenza di Galimberti, socio della catena Euronics, da parte del Tribunale fallimentare di Milano. L'udienza si è tenuta martedì 14 gennaio. La procedura prevede adesso che un commissario (appena nominato dal giudice) rediga una relazione, in un mese, per stabilire se la società dovrà essere dichiarata fallita. La catena, a Milano città, conta due negozi in via Solari e in corso Buenos Aires.

La questione riguarda circa 250 lavoratrici e lavoratori in Lombardia e Veneto, come denunciato dal sindacato Filcams-Cgil che ha organizzato varie mobilitazioni tra cui, il 9 gennaio, un presidio davanti al Tribunale di Milano con lo slogan "ci avete lasciati in mutande", lamentando che negli anni i posti di lavori sono già ridotti: erano circa 600 nel 2013. Questo, secondo il sindacato, a causa di investimenti inadeguati nonostante il ricorso agli usuali ammortizzatori sociali.

In precedenza, a settembre, sembrava che si potesse aprire uno spiraglio grazie alla vendita di un immobile per nove milioni di euro a garanzia di un piano di consolidamento, ma i creditori avevano dato parere negativo. L'esposizione debitoria sarebbe di oltre 82 milioni di euro, soprattutto verso le banche.