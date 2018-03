Apre a Milano Jollibee, il fast food più famoso delle Filippine: che coda all'inaugurazione

Ha aperto domenica mattina a Milano Jollibee, il fast food per distacco più famoso nelle Filippine. Il locale, in pieno stile fast food, si trova in piazza Armando Diaz, a due passi dal Duomo.

L'apertura è avvenuta alle otto in punto e già a quell'ora all'esterno del ristorante si registrava una coda spaventosa, che ha raggiunto quasi il chilometro di lunghezza, con tutti i portici della piazza che erano occupati dalle persone in attesa. Ad animare la mattinata ci ha pensato, naturalmente, l'immancabile ape rossa, simbolo della catena.

Jollibee, che aveva iniziato i lavori a inizio anno, gestisce 3253 locali in tutto il mondo, di cui 1.145 con la propria insegna.

Il menù è quello tipico dei fast food, anche se non mancano degli azzardi - soprattutto per i gusti italiani - come gli spaghetti con salsa di pomodoro, formaggio e wurstel. La specialità della casa, invece, è il pollo fritto, tanto che sull'insegna di Jollibee si legge "Home of the famous chickenjoy".

Foto - La coda all'inaugurazione