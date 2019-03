Justmary fun pronta a quotarsi in Borsa nel 2020: round di crowdfunding da 300 mila euro.

Gli investitori che hanno creduto nel progetto crowdfunding festeggiano pochi mesi dopo la prima campagna. La valutazione di justmary è cresciuta a €1,7M, dagli €1,1M della prima campagna. Oltre il 65% di incremento di valore in 5 mesi.

Milano - Dopo i successi raggiunti grazie al primo round su CrowdFundMe, oltre 55 mila euro di fatturato nel primi due mesi del 2019, Justmary, il servizio che consente di ordinare e ricevere a casa marijuana Light in meno di 45 minuti, vuole accelerare la sua espansione. La startup ha quindi deciso di affidarsi nuovamente all’equity crowdfunding per raccogliere capitale da destinare a nuove aperture.



Obiettivo: 300.000 Euro. “Già in molti hanno creduto nelle potenzialità del nostro servizio – dichiara Matteo Moretti fondatore della startup milanese - Nella prima raccolta fondi, grazie a 105 investitori, è stato raggiunto un grande obiettivo. Il capitale è stato utilizzato per rafforzare la presenza su Milano, potenziando la strategia di marketing e la piattaforma di delivery".



“Attualmente cresciamo di oltre il 100% rispetto al 2018 con picchi di oltre 30 ordini giornalieri, vogliamo superare i 2 milioni di fatturato entro il 2020 e creare occupazione nel nostro Paese - aggiunge Moretti - Grazie a questo secondo round sarà possibile potenziare la presenza nelle località attualmente servite ed essere presenti, entro il 2019, in ben 4 città italiane con un anno di anticipo rispetto al piano industriale presentato a ottobre 2018. Stiamo conquistando numeri 5 volte superiori al budget e questo ci da la forza di accelerare l’espansione. Siamo confidenti di aprire il servizio, entro il mese di aprile 2019, in altre 2 città che annunceremo a breve".



Ma non è tutto, l'accordo di fattibilità del processo di Ipo con la Pairstech Capital Management LLP è già stato siglato. Pairstech Capital Management Llp è il decimo fra i player più attivi sul mercato in Italia, alle spalle di Banca Sella, ma davanti a colossi come Bper, Cariparma e Banca Promos.



“Vogliamo essere la prima società di cannabis delivery a essere quotata in borsa in Italia e in Europa. - spiega Matteo Moretti. – Questo è un mercato globale dal valore di oltre 166 miliardi di dollari e anche a Piazza Affari, dopo il Nasdaq, sarà possibile comprare azioni legate alla marijuana”. JustMary.fun assicura un servizio di delivery dalle 18 alle 24, garantendo la consegna in 45 minuti dall’ordine e offre la possibilità di pagare alla consegna in contanti o carta di credito. I fattorini girano in borghese per proteggere la privacy dei clienti.



Per saperne di più sulla seconda campagna di crowdfunding di justmary: https://www.crowdfundme.it/projects/just-mary-2/