L’offerta di Sereni Orizzonti in Lombardia

63 residenze attive in 10 regioni Italiane con 4000 posti letto fanno di Sereni Orizzonti il terzo gruppo italiano nel settore della costruzione e gestione di residenze sanitarie per anziani. Ampia la capacità ricettiva nella regione Lombardia, in particolare nella provincia di Milano e Pavia, con le residenze di Cusano Milanino, Menconico e Rivanazzano Terme.

Il Centro Polifunzionale per Anziani di Cusano Milanino, ubicato nel cuore del comune della cittadina è immerso in una zona tranquilla circondata da un ampio parco alberato. Offre tre tipologie di servizi: 42 posti letto di RSA, 16 posti nel Centro Diurno Integrato e 32 minialloggi. Il servizio di minialloggi è rivolto a favorire l’autonomia della persona anziana, con l’obiettivo di migliorare il livello di sicurezza garantendogli accoglienza, tutela e di vigilanza.

La Residenza Sanitaria Assistenziale “I Germogli” di Menconico, offre ad anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e alle loro famiglie la serenità di un ambiente protetto. La struttura, concessa dal Comune di Menconico in “Global Service” (gestione globale) a Sereni Orizzonti, è ubicata in posizione panoramica, da cui domina la vallata sottostante. Grazie alla sua collocazione, la RSA garantisce ai 40 ospiti l’accoglienza in un ambiente confortevole e silenzioso circondato dal verde, dove poter godere di tranquille passeggiate in sicurezza. Inoltre, promuove l’integrazione territoriale favorendo momenti di incontro con la comunità e attività di animazione che spaziano dai laboratori manuali all’ascolto della musica, dalle letture alla pet therapy.

Sono due, invece, le residenze Sereni Orizzonti di Rivanazzano Terme. Immersa nel verde delle colline circostanti, in un parco secolare di 10.000 mq, la residenza "Villa Il Gioiello", moderna e funzionale, è organizzata in reparti disposti su tre piani e conta 30 posti letto. Situata nella bella cornice collinare dell’Oltrepò Pavese, all'interno di uno splendido parco vicino alle fonti termali di Salice Terme, la Residenza "Villa Vanni" è dotata di 30 posti letto per anziani a diverso grado di non autosufficienza e verrà ampliata con ulteriori 40 posti letto.

Tutte le residenze garantiscono alti livelli assistenziali dimensionati sui bisogni effettivi degli ospiti e una assistenza personalizzata. Si avvalgono di equipe professionali multidisciplinari presenti 24/24, 7 giorni su 7. Le attività di animazione mirate al recupero e al mantenimento delle capacità fisiche, cognitive e relazionali degli ospiti hanno assunto un ruolo rilevante nelle residenze del gruppo friulano Sereni Orizzonti. La sfera personale della relazione e della socialità dell’ospite è un aspetto imprescindibile della vita all’interno della struttura dove vengono svolte attività che permettono agli anziani di vivere in modo intenso e sereno, rispettando i loro ritmi e le loro inclinazioni. I programmi offrono una rosa di attività finalizzate al mantenimento delle funzioni cognitive ed emotive. Coordinate da personale specializzato, le attività vengono individuate, in base alle risorse e alle esigenze di ogni ospite, all’interno di laboratori dove si possono coltivare passioni e hobby ma anche scoprire nuovi interessi e attività mai svolte in precedenza. Si tratta di iniziative volte allo sviluppo delle capacità creative, che mirano a conservare l'autonomia e l'indipendenza delle persone.

Laboratori musicali, laboratori con giochi di memoria e orientamento viso spaziale come i puzzle, laboratori di lettura con racconti che stimolano gli anziani ad esprimere le loro opinioni con la voglia di raccontarsi e di condividere le testimonianze del passato. Ampio spazio è dedicato anche ai laboratori creativi che stimolano curiosità ed esplorazione per nuove abilità, condividendo momenti di evasione e divertimento. E ancora tornei di briscola, tombola e giochi di società.

Le persone interessate ai servizi residenziali di Sereni Orizzonti, possono rivolgersi direttamente agli uffici delle strutture dove riceveranno tutte le informazioni in merito alla procedura e alla tempistica di inserimento.