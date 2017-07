La Settimana dell’amore di Torre Pedrera : 7 giorni di concerti e cene romantiche

Lasciate da parte San Valentino e il 14 febbraio, l’amore vero si festeggia d’estate, in Riviera Adriatica, davanti ad un tramonto sulla spiaggia o immersi in un concerto romantico. La settimana dell’amore di Torre Pedrera muove i suoi passi verso gli innamorati e lo fa coi sandali ai piedi, abbronzata e con gli occhiali scuri. Il suo è un appuntamento fisso con Cupido che si ripete anche quest’anno, dal 3 al 5 agosto, con eventi in tutto il paese. È una festa all’insegna del “stiamo vicini-vicini” mentre ci si lascia andare a balli e danze on the beach, cene con luce soffusa e passeggiate sul lungomare.

Ancora una volta la Riviera Adriatica si aggiudica il primo premio per organizzatrice di eventi che richiamano persone da tutta Italia e non solo. Sono tantissimi i turisti europei che ogni anno ritornano sulle spiagge di Torre Pedrera per rivivere la più romantica delle settimane estive. E così tutta la città si appresta ad ospitare innamorati di ogni età e nazionalità. Gli hotel a Torre Pedrera hanno organizzato serate speciali e offrono pacchetti personalizzati che vanno dal solo weekend alla settimana completa. I prezzi comprendono la formula del pernottamento con colazione, adatta soprattutto ai giovani, alla mezza pensione o pensione completa.

Eccola dunque la città dell’amore romagnola. La sua posizione, al centro di tutto, la rende meta estiva per eccellenza. Ci sono hotel sul lungomare o direttamente sulla spiaggia, hotel con piscina, centro benessere e ogni albergo propone il suo personale pacchetto vacanza per festeggiare la settimana dei cuoricini. Ma l’offerta non si limita solo a questo comprende serate musicali, concerti, cene romantiche e tanti piccoli cadeaux .

La Settimana dell’amore è momento unico nel suo genere, presente solo qui. Da anni un’intera comunità lavora per regalare dolci serenate al chiar di luna e giorni vividi di mare e schizzi d’acqua. La cosa bella è che non si rivolge solo agli innamorati e alle coppie, anche le famiglie hanno il loro spazio, il loro momento di intimità perché sono tantissimi gli hotel family friendly con servizio di baby sitting e baby animazione. Perché l’amore è per tutti, e piace.