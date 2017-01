Lavatrici in offerta: linee guida per un acquisto online sicuro

RISPARMIO ONLINE SI, MA ATTENZIONE A ETICHETTA ENERGETICA E QUALITÀ DEL PRODOTTO.

Forse non tutti sanno che a partire dal 2010 la direttiva 2010/30/UE introduce tre nuove classi energetiche: A+, A++ e A+++ che vanno ad integrare la precedente scala dalla A alla G.

L’etichetta energetica diventa tuttavia obbligatoria per le lavatrici immesse sul mercato soltanto a partire dal dicembre 2011.

Ma in che modo questo strumento può tornarci utile nella scelta di una lavatrice in offerta online?

Per prima cosa occorre conoscere la sua struttura e il significato dei pittogrammi di cui si compone. Cominciamo quindi col dire che l’etichetta è suddivisa in 4 settori:

- il primo settore identifica la marca e il codice specifico del prodotto;

- il secondo settore ci consente invece di valutare la collocazione della classe energetica del prodotto a cui siamo interessati rispetto all’intera scala;

- il terzo settore ci aiuta a stimare il consumo annuo dell’elettrodomestico (220 lavaggi + standby);

- infine il quarto settore mette in evidenza, attraverso l’uso di pittogrammi, alcune caratteristiche fondamentali del prodotto, come ad esempio il consumo di acqua, la capacità di carico, il consumo energetico della centrifuga e il rumore espresso in decibel sia per la fase di lavaggio che per quella di centrifugazione.

Se abbiamo quindi intenzione di approfittare di una offerta online e desideriamo portarci a casa una nuova lavatrice a prezzi scontati senza rischiare di acquistare un prodotto scadente, sarà bene prestare attenzione all’etichetta energetica del prodotto.

Alcuni siti online, come ad esempio questo, ci semplificano la vita mettendo in evidenza la classe energetica del modello già nell’elenco prodotti. Questa iniziativa evita che il cliente possa perdere di vista l’aspetto legato all’efficienza energetica, facilitando la ricerca della migliore offerta non solo sul piano economico ma anche su quello relativo ai consumi futuri.

Ma quali sono sotto questo punto di vista le migliori lavatrici in commercio? La marca fa davvero la differenza?

“Quasi sempre Si!” è la secca risposta del responsabile vendite di Prezzoforte.it - noto negozio online specializzato nella vendita di grandi elettrodomestici - che poi successivamente ci spiega come buona parte dell’innovazione tecnologica derivi proprio dagli enormi investimenti nella ricerca ad opera dei grandi Brand.

Sarebbero proprio questi ultimi infatti a introdurre sul mercato tecnologie all’avanguardia capaci di garantire al tempo stesso le migliori performance attualmente disponibili e consumi sempre più bassi nel pieno rispetto dell’ambiente.

Stilare una classifica delle tecnologie attualmente presenti sul mercato è praticamente impossibile. Di seguito quindi presentiamo, organizzate per marca, soltanto le principali.

- Tecnologie Offerte Samsung.

Lavatrici Samsung Addwash: un oblò nell’oblò consente di aggiungere capi senza interrompere il ciclo di lavaggio.

Lavatrici Samsung Ecolavaggio: rivoluziona il lavaggio in acqua fredda massimizzando l’utilizzo del detersivo.

- Tecnologie Offerte LG.

Lavatrici LG Turbowash: promette una riduzione dei consumi consentendo di lavare il bucato in meno di un’ora con le stesse performance di un lavaggio tradizionale.

Lavatrici LG Inverter Direct Drive: si tratta di lavatrici con motore inverter collegato direttamente al cestello capaci di determinare un notevole abbattimento dei consumi.

Lavatrici LG Centum System: un sistema di ammortizzazione garantisce una notevole diminuzione delle vibrazioni con un conseguente aumento della vita media della lavatrice stessa.

- Tecnologie Offerte Beko.

Lavatrici Beko Prosmart: è la tecnologia presente sulle lavatrici Beko con motore Inverter. Garantisce silenziosità e consumi ridotti grazie a una migliore gestione dell’energia.

Lavatrici Beko Aquafusion: evita dispendiose e inquinanti dispersioni di detersivo.

- Tecnologie Offerte Bosch.

Lavatrici Bosch Activewater: grazie al riconoscimento automatico del carico consente una gestione ottimizzata di energia elettrica e consumo di acqua.

Lavatrici Bosch VarioPerfect: è una tecnologia proprietaria che grazie alle funzioni SpeedPerfect e Ecoperfect riduce i tempi del 65% ed i consumi del 50%.

- Tecnologie Offerte Whirlpool.

Lavatrici Whirlpool sesto senso Live: consente non solo di avviare e/o monitorare il ciclo di lavaggio da remoto grazie ad un’app, ma promette un livello di interazione mai visto prima con un elettrodomestico.