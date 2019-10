Apprendistato, un contratto che non "decolla": pronta una legge in Regione

Poco più di 50 mila contratti di apprendistato in Lombardia nei primi otto mesi del 2019, quasi 75 mila in tutto il 2018. Un numero ambivalente, che mostra una potenzialità inespressa. E' per questo che in consiglio regionale è stato presentato un progetto di legge per sostenerli e incentivarli. Lo ha fatto Samuele Astuti, consigliere del Pd, ma il testo è stato firmato anche da +Europa, Lombardi Civici e singoli esponenti di Forza Italia e Lega.

Tra i punti da migliorare, la burocrazia (modulistiche differenziate nelle diverse province lombarde) e l'aggravio per le aziende, che all'apprendista devono affiancare un dipendente che abbia il ruolo di tutor. Il progetto di legge contiene diverse proposte per rendere più agevole l'apprendistato e per fare conoscere meglio questa tipologia di contratto.

Tra i provvedimenti previsti, i corsi di formazione gratuiti per coloro che poi assumeranno il ruolo di tutor nelle aziende, come anche l'aumento dei contributi economici per le aziende e per gli apprendisti, e poi la promozione dell'apprendistato attraverso la creazione di network provinciali tra mondo del lavoro, professioni, istituti scolastici e amministrazioni locali per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Ora il progetto di legge verrà esaminato dalla commissione attività produttive in vista del voto in aula. «La disoccupazione giovanile - commenta Astuti - supera il 20%. L'apprendistato consente ai giovani di coniugare la formazione scolastica e quella professionale, ampliando le prospettive di lavoro. L'obiettivo è che l'apprendistato diventi un solido canale di accesso al mondo del lavoro per le nuove generazioni».