Scioperano per avere lo stipendio: lavoratori del call center della regione "licenziati"

Roberto Maroni, presidente della regione, si era speso personalmente definendo inaccettabile la situazione dei lavoratori del call center regionale (il numero 800.318.318), da quattro mesi senza stipendio. Ma i diciotto lavoratori si sono addirittura ritrovati senza lavoro da un giorno all'altro, per via di una decisione della stessa regione, che ha disdetto il contratto con la società che gestiva il servizio per passare a un'altra.

Risultato, i lavoratori si sono ritrovati con i badge disattivati e ora passano al contrattacco, accusando di essere stati di fatto licenziati per avere scioperato per chiedere lo stipendio. Infatti la disdetta e il passaggio alla nuova società era previsto tra alcuni mesi, ma - senza preannuncio - è stato anticipato.

La società vincitrice del bando è la Gpi, che già gestisce il call center sanitario e impiega personale di Paternò (Catania). Secondo i sindacati, questa società non sarebbe intenzionata a riassorbire almeno alcuni dei vecchi lavoratori.