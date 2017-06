27 magazzinieri licenziati, la protesta alla Gefco di Pregnana

Ventisette dipendenti della Esjr Coop sono sotto procedura di licenziamento. E sono in stato di agitazione. I ventisette lavorano presso la Gefco di Pregnana Milanese, una società specializzata in trasporto e logistica per conto del gruppo Psa.

La vicenda inizia il 22 maggio quando i lavoratori hanno scioperato per chiedere alcuni riconoscimenti, come gli straordinari retribuiti e gli scatti di anzianità. Per tutta risposta il 25 maggio sono partiti i licenziamenti. Il Cobas, sindacato cui aderiscono i magazzinieri licenziati, ha in corso una difficile trattativa con l'intermediazione della Regione Lombardia.

Il prossimo incontro in Regione è stato fissato per il 6 luglio ma si tratta di un rinvio: i lavoratori licenziati non nutrono grande speranza. Li assiste il sindacato Sol Cobas.