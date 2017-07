Livelli CEFR e Certificazioni di Inglese Cosa sono e come ottenerle a Milano

I Paesi dell’Unione Europea si sono dotati di un sistema unico per la valutazione dello studio delle lingue, basato su diversi livelli. Questo fa sì che le persone possano studiare o lavorare nei diversi Paesi identificando la propria conoscenza delle lingue secondo un sistema compreso anche nel resto dell’UE, facilitando la burocrazia e riducendo la necessità di effettuare corsi e test ogni volta che si effettua un colloquio. Questo sistema viene chiamato in Italiano QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue mentre la definizione internazionale in inglese è Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

I livelli CEFR

Il “Framework”, come spesso viene chiamato, si articola su sei livelli base, più altri tre intermedi (A2+, B1+, B2+,). I livelli sono:

A1 - Base

Il livello base identifica una persona che conosce alcune frasi basilari e riesce ad esprimere alcuni bisogni e necessità, come chiedere indicazioni o effettuare acquisti. La comprensione non è perfetta e un livello A1 ha bisogno di un interlocutore che parli lentamente e collabori per farsi capire.

A2 - Elementare

Un A2 riesce a comunicare meglio di un A1 e risulta maggiormente indipendente nella conversazione, ma ha ancora bisogno di aiuto nella conversazione, comunque basilare.

B1 - Intermedio

Chi è a questo livello intermedio riesce a comunicare efficacemente e ad esprimersi oltre le necessità principali.

B2 - Intermedio Superiore

Il B2 indica un livello in cui si è già capaci di comprendere e formulare discorsi articolati, comunicando senza sforzi con i nativi anglosassoni.

C1 - Livello Avanzato “Efficienza autonoma”.

L’efficienza autonoma permette una comunicazione fluida ed articolata, funzionale anche in contesti scientifici ed accademici.

C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse

Il livello C2 indica una conoscenza della lingua approfondita a livelli di un parlante nativo.

Gli Esami per le Certificazioni di Inglese

Il più utilizzato per certificare il livello di lingua inglese nel mondo è l’esame IELTS, International English Language Testing System (per eseguire l’esame IELTS si consiglia di seguire un corso di preparazione dedicato). Si tratta di un test messo a punto ed accettato dai principali Paesi anglosassoni, quindi Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Irlanda e Stati Uniti. Questo test viene richiesto per essere ammessi nelle università o per immigrare in uno di questi paesi.

Il test consiste in prove di lettura, scrittura, ascolto e conversazione. I risultati consistono di 10 livelli da 9 a 0, in cui 9 è il livello più alto e 0 quello più elementare. Viene realizzato in due modalità: quella per fini accademici e quella invece per fini non accademici.

Il secondo test più conosciuto è il TOEFL, che significa Test of English as a Foreign Language, richiesto soprattutto dalle università di USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda, ma anche da agenzie governative per assumere personale non madrelingua inglese. Anche questo test si articola in quattro parti come lo IELTS. Per la sua difficoltà di consiglia sempre di prepararsi per l’esame TOEFL attraverso corsi di inglese di preparazione.

Il TOEIC, Test of English as International Communication viene usato specificamente per le persone che devono lavorare in contesto internazionale. Il test può riguardare o Ascolto e Lettura oppure Scrittura e Conversazione.

Il BULATS, Business Language Testing Service è un test di inglese specifico per il mondo del business, cioè per l’ambito lavorativo. Essendo realizzato in collaborazione con diverse università come Cambridge nel Regno Unito e Salamanca in Spagna e da diversi istituti come il Goethe e l’Alliance Francaise, viene usato per valutare il livello di conoscenza di inglese, spagnolo, francese e tedesco.

