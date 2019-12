Lombardia, Irap zero per l'insediamento di aziende in aree dismesse: l'iniziativa

“L’azzeramento per tre anni dell’imposta regionale sulle attività produttive per tutte quelle aziende che decideranno di insediarsi in aree dismesse, o abbandonate, come prevede la recente legge regionale sulla rigenerazione urbana è un importantissimo passo per mantenere le attività produttive sul nostro territorio, un forte disincentivo alla delocalizzazione e coerente con l’obiettivo di consumo di suolo zero”.

Lo ha dichiarato in una nota Curzio Trezzani (Lega), Presidente della VII Commissione Cultura, ricerca e innovazione, sport e comunicazione del Consiglio regionale della Lombardia.

“Sono soddisfatto – ha proseguito Trezzani – dell’approvazione in Aula di questo emendamento, proposto dalla consigliera Scurati, che prosegue la linea di un ordine del giorno a mia firma del luglio scorso, nel quale si prevedeva un regime agevolato per le imprese che riqualificano aree industriali dismesse tramite interventi di riqualificazione urbanistica o bonifica. Tutto ciò dimostra ancora una volta come Regione Lombardia faccia la propria parte per combattere il fenomeno della delocalizzazione, con azioni serie e concrete per mantenere il lavoro sul nostro territorio, con chiari e ovvi benefici per tutti”.