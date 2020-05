L'aeroporto di Malpensa sarà la base della low cost Wizz Air: più lavoro e nuove rotte

La compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air aprirà a luglio una base a Malpensa con 5 Airbus A32, aggiungendo 20 nuove rotte per 11 paesi alle 8 già esistenti.

Grazie alla nuova base, Wizz Air che in Lombardia è presente anche a Bergamo, conta di generare un volume di traffico pari a un milione di passeggeri l’anno e di creare oltre 200 nuovi posti di lavoro diretti e 750 nell’indotto.

Wizz Air, che punta ad avere una flotta di 300 aerei entro 7 anni, è presente in Italia dalla sua fondazione nel 2004 e ha trasportato in 16 anni 40 milioni di passeggeri su 100 rotte.

“Dopo 16 anni di operazioni di successo all’aeroporto di Milano Malpensa, abbiamo deciso di aprire qui la nostra base più recente, perchè crediamo che la Lombardia abbia una grande potenziale di crescita della domanda per viaggi a basso costo”, ha dichiarato Jozsef Varadi, Ceo di Wizz Air.

“Accogliamo a braccia aperte oltre 80 compagnie, ma chi crea una base qui da noi come Wizz Air, si deve sentire particolarmente a casa. Questo progetto è la più bella risposta che poteva esserci a questa crisi profondissima. Ci vorrà tempo prima di recuperare ma questa è una risposta di mercato e a noi piace il mercato”, ha dichiarato l’Ad di Sea, Armando Brunini.

Nonostante la crisi del Coronavirus, Varardi ha sottolineato che Wizz Air “ha cassa per 1,5 miliardi: anche se non volassimo per i prossimi 24 mesi, non avremmo problemi. Non tutte le compagnie aeree possono dire lo stesso. Noi non abbiamo mai smesso di volare e oggi siamo operativi al 10%”. Quanto ai protocolli di sicurezza Varadi ha sottolineato che sono stati “aggiornati per tener conto delle nuove misure e ridurre il più possibile i contatti fra i passeggeri”, ma volare “è sicuro, non c’è stato alcun contagio a bordo di aerei”.

I 5 velivoli Airbus A321 serviranno le venti nuove rotte per Londra Luton, Eindhoven, Fuerteventura, Gran Canaria, Mahon, Tenerife, Valencia, Atene, Corfù, Rodi, Santorini, Salonicco, Zakhintos, Reykjavík, Lisbona, Porto, Pristina, Marrakech, Tallin, Tel Aviv.