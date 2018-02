Meridiana diventa Airitaly. Nuovo hub a Malpensa, 1.500 posti di lavoro

Meridiana cambia nome in Airitaly e promette battaglia ad Alitalia sul predominio nazionale. Il piano presentato da Akbar Al Baker, amministratore delegato del nuovo azionista Qatar Airways, e da Francesco Violante, presidente di Meridiana, è ambizioso: cinquanta aerei e dieci milioni di passeggeri in cinque anni. I primi venti (Boeing 737 Max) in tre anni. Poi cinque Airbus A330-200 di Qatar entreranno nella flotta Airitaly: in seguito verranno sostituiti da Boeing 787-8 Dreamliner.

La nuova Airitaly punta a creare oltre 1.500 posti di lavoro e i vertici aziendali hanno fatto sapere che il 20% degli utili sarà distribuito ai dipendenti. Malpensa, che sarà l'hub principale, avrà circa 8 milioni di passeggeri Airitaly in transito ogni anno entro la fine del primo lustro.

La compagine azionaria vede l'Aga Khan ancora socio di maggioranza, attraverso Alisarda, con il 51% delle quote e Qatar Airways col restante. L'intenzione è quella di entrare nel circuito Oneworld, l'alleanza fondata nel 1999 da American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Qantas e Canadian Airlines (quest'ultima quasi subito uscita), a cui sono affiliate ora altre compagnie aeree, dalla stesa Qatar Airways a Iberia.

La sede principale della compagnia resterà in Sardegna, ad Olbia, mentre Malpensa sarà l'hub internazionale di Airitaly. Dal primo di maggio partiranno le rotte domestiche da Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme per Milano Malpensa, in connessione con i voli intercontinentali per New York e Miami e, da giugno, per altre destinazioni a lungo raggio. Poi il volo per Bangkok da settembre 2018. Nuove tratte anche da Roma Fiumicino. L'obiettivo, come detto, è diventare "la star del settore aereo" in Italia.