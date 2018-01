Milano, trasporti: oltre 50 milioni di euro per ammodernare le stazioni della metro e i tram

Dopo i 400 milioni euro arrivati dal Governo, arriva un'altra bella notizia per Atm, per la quale è stato deciso l'aumento del biglietto da 1,5 a 2 euro, a partire dal 2019: ammontano a 50,5 milioni di euro gli interventi per la manutenzione straordinaria del trasporto pubblico milanese previsti nel Piano Triennale delle Opere del 2017. È quanto definito in un pacchetto di interventi deciso dall’Amministrazione comunale, con approvazioni in Giunta dei progetti definitivi e affidamenti per la realizzazione degli esecutivi e delle gare, avvenute nel corso del secondo semestre 2017.

Si tratta di lavori che vanno dall'abbattimento delle barriere architettoniche nelle stazioni del metrò al rifacimento completo della galleria della linea M2 nel tratto Piola-Lambrate, passando per la sostituzione dei binari delle linee tranviarie e l'adeguamento delle fermate che diventeranno più accessibili e comode per le persone con disabilità.

"Un investimento che ci permetterà di adeguare ai più alti standard il nostro sistema di trasporto - spiega l'assessore alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli - e l'impegno dell'Amministrazione è massimo nel fornire ai cittadini un servizio che metta tutti in condizione di lasciare le auto a casa e muoversi liberamente e comodamente con i mezzi pubblici, a partire dalle persone che hanno più difficoltà di movimento".

Tutti i lavori partiranno entro il 2018, salvo quelli per la realizzazione degli ascensori e degli scivoli in sette stazione M2, previsti nel 2019, e quelli per il rifacimento della galleria metropolitana M2 nel tratto Piola-Lambrate, che richiederanno una programmazione particolare per la necessità di chiudere temporaneamente il traffico del metrò e che verranno realizzati nell'estate del 2019 la prima parte e in quella del 2020 la seconda.

Nello specifico, gli interventi previsti ammontano a 50,5 milioni di euro, 41,5 dei quali a carico del Comune, 7,6 da parte dello Stato (bando periferie) e 1,4 da altri Comuni.

Come cambiano le metropolitane