Migliori Condizionatori Portatili Economici 2018 secondo GuidaAcquisti.net

In questa classifica redatta in esclusiva per MilanoToday, la redazione di GuidaAcquisti.net ha preso in considerazione fattori qualitativi come capacità di refrigerazione, rumorosità, ingombro e classe energetica, per stilare una classifica dei condizionatori portatili economici con il miglior rapporto qualità prezzo.

Per i consumatori desiderosi di acquistare i top di gamma, GuidaAcquisti.net ha realizzato la guida ai migliori condizionatori portatili sul mercato.

Classifica e Recensioni dei migliori climatizzatori portatili economici 2018

Whirlpool PACW9COL

La nostra classifica dei condizionatori portatili economici più convenienti inizia con Whirlpool PACW9COL. La scocca è in plastica bicolore con la parte dei comandi e delle alette, per direzionare l'aria, di tonalità grigio scuro. Le dimensioni sono sufficientemente compatte con 74.3 centimetri di altezza e 44.8 centimetri di larghezza.

Come ogni apparecchio portatile che si rispetti, anche questo modello è dotato di ruote piroettanti e delle classiche maniglie laterali per facilitare il trasporto. Il telecomando multifunzionale ha un suo pratico alloggiamento laterale per riporlo dopo l'uso e averlo sempre a portata di mano.

Le principali caratteristiche tecniche sono: capacità di raffreddamento di 9554 BTU/h, potenza di refrigerazione di 2800 watt, classe di efficienza energetica A e gas refrigerante di tipo R410A. Il livello di rumorosità, che per questa tipologia di elettrodomestici è stabilito da precise normative, è di 65 dB.

Questo modello è dotato di regolazione automatica della temperatura in base a quella ambientale e dell'indispensabile funzione Sleep per ridurre al minimo il rumore durante le ore notturne.

Una funzione che contraddistingue questo condizionatore è l'immancabile (per gli elettrodomestici Whirlpool) tecnologia 6° senso che permette di regolare la temperatura, l'umidità e la velocità di ventilazione, automaticamente. Basta premere un tasto sul telecomando e si attiva il sensore che valuta le condizioni climatiche della stanza e modifica i parametri di conseguenza.

La funzione Around U sfrutta un sensore all'interno del telecomando e valuta le condizioni nella zona dove è posizionato il telecomando stesso. Questo permette di ottenere temperature più omogenee in tutta la stanza e non solo nei pressi del condizionatore.

Secondo la nostra opinione il Whirlpool PACW9COL merita il primo posto in classifica tra i condizionatori portatili con tubo più economici. Dalla recensione è uscito un elettrodomestico che, pur non essendo il più compatto e bello esteticamente, offre le prestazioni e funzionalità più soddisfacenti tra i modelli recensiti, mantenendo un costo contenuto.

Olimpia Dolceclima compact

Dolceclima Compact è il modello di condizionatore portatile proposto da Olimpia Splendid.

Un elettrodomestico dagli ingombri ridotti con solo 70 centimetri di altezza e una larghezza di 35 centimetri. Ha una scocca in plastica completamente di colore bianco con un piccolo display nella parte superiore, dove trovano alloggiamento anche i comandi manuali.

Questo modello ha una capacità refrigerante di 9000 BTU/h con una potenza nominale di raffreddamento di 2300 watt. La classe di efficienza energetica è A con un livello di rumorosità di 63 dB. Il gas refrigerante utilizzato è R410A.

L'elettrodomestico, grazie alle dimensioni non particolarmente ingombranti, alle pratiche maniglie e alle ruote piroettanti, si può trasportare senza difficoltà in qualsiasi angolo della casa. Il suo funzionamento è molto comodo grazie al telecomando che permette di attivare tutte le modalità disponibili e di regolare la temperatura.

L'apparecchio non è dotato di tanica per l'acqua ma lo smaltimento della condensa avviene tramite l'apposito tubo corrugato lungo 1,5 metri in dotazione. Un modello dotato di due velocità di ventilazione e della funzione di deumidificazione.

Da segnalare in questa recensione la modalità di funzionamento Auto, che regola i parametri di lavoro della macchina in base alla temperatura ambientale, per ottimizzare il consumo energetico.

L'elettrodomestico è dotato della comoda funzione Sleep per aumentare in modo graduale la temperatura durante le ore notturne, riducendo al minimo le emissioni di rumore. Per finire abbiamo a disposizione la funzione Turbo con la massima velocità di ventilazione per rinfrescare rapidamente l'ambiente.

Senza dubbio un condizionatore portatile economico di qualità, completo sotto tutti i punti di vista e che merita una posizione sul podio della nostra personale classifica.

Beko BEP09C

Beko BEP09C, oggetto di questa recensione, è un condizionatore portatile economico caratterizzato da ingombri leggermente superiori allo standard per questa tipologia di elettrodomestici. Presenta infatti un'altezza di 88 centimetri e una larghezza di 44.3 centimetri.

Sull'aspetto estetico c'è ben poco da dire con un colore completamente bianco e le alette di fuoriuscita dell'aria posizionate nella parte superiore. Qui trovano posto anche il display e i comandi manuali.

Un prodotto in classe energetica A, con una capacità di raffreddamento di 8083 BTU/h e una potenza refrigerante di 2369 Watt. Il livello di rumorosità è assolutamente nella norma con 64 dB.

Un condizionatore portatile con la doppia funzione di raffreddamento e deumidificazione. Naturalmente è dotato di tutti gli accorgimenti necessari per poterlo trasportare facilmente, e del telecomando per gestire tutte le funzioni da remoto.

I programmi preimpostati a disposizione dell'utente sono la modalità notturna silenziosa e il comodo funzionamento automatico, con auto regolazione di portata d'aria e capacità refrigerante in base alle variazioni ambientali.

Secondo la nostra opinione questo modello ha un buon rapporto qualità prezzo e offre tutte le funzioni essenziali per poter ottenere un raffrescamento soddisfacente. Nel complesso ha qualità tali da fargli meritare una buona posizione nella nostra classifica.

Argoclima ADAK

Una delle caratteristiche che subito abbiamo notato nella nostra recensione di Argoclima ADAK, sono le dimensioni estremamente ridotte che offre questo modello. Un condizionatore realmente compatto con i suoi 68 centimetri di altezza, una larghezza di 33 centimetri e una profondità di soli 28 centimetri.

Il design è classico, con linee dritte senza fronzoli estetici, per un aspetto che sembra orientato alla pura funzionalità. La colorazione è completamente bianca con la griglia di fuoriuscita dell'aria in posizione frontale. Il display con tutti i comandi manuali è stato inserito nella parte superiore su una base di colore nero per creare il giusto contrasto cromatico.

Le principali caratteristiche tecniche dell'elettrodomestico sono: potenza frigorifera di 8000 BTU/h, potenza nominale di raffreddamento 2005 watt e un livello di rumorosità come da standard di 65 dB.

Come la maggior parte dei condizionatori portatili economici, anche questo modello non è dotato di serbatoio per contenere la condensa ma serve collegare un tubo con l'ambiente esterno. Per il trasporto sono presenti le 4 ruote ma non c'è nessuna maniglia laterale.

L'oggetto di questa recensione oltre alla funzione refrigerante, offre la ventilazione e la modalità di deumidificazione. Il ventilatore è dotato di due velocità, mentre abbiamo potuto verificare la presenza della funzione Memory che permette un auto-restart dopo un black out con il mantenimento delle impostazioni iniziali. Dispositivo dotato di filtro facilmente removibile per la pulizia, timer 24 ore e telecomando multifunzione.

Se il problema è lo spazio, questo Argoclima ADAK è senza dubbio una scelta consigliata. Non è solo un condizionatore compatto ma offre anche tutto il necessario per rinfrescare in modo soddisfacente una stanza. Secondo la nostra opinione è un elettrodomestico nel complesso di buon livello tanto da meritarsi una posizione in classifica a ridosso del podio.

Trotec Pac 2010

Trotec Pac 2010 è un condizionatore portatile economico con tubo dalle dimensioni contenute in soli 31x31x64 centimetri. La scocca è realizzata plastica bicolore: il bianco che caratterizza gran parte dell'elettrodomestico crea un contrasto cromatico con il grigio scuro della parte superiore e della zona frontale, dove trovano spazio le alette di regolazione del flusso d'aria. Nella parte superiore c'è un ampio display con tutti i comandi per poter gestire manualmente il condizionatore.

La classe di efficienza energetica è A con una capacità di raffreddamento di 7000 BTU/h e una potenza assorbita pari a 2000 watt. Il livello di rumorosità come da normativa non supera i 65 dB.

Anche questo modello è dotato di tubo da 1,5 metri per il collegamento con l'esterno, ha una vaschetta per raccogliere la condensa, ed è dotato delle classiche ruote piroettanti per facilitare gli spostamenti. Nella confezione troviamo anche il telecomando multifunzionale a infrarossi.

L'elettrodomestico offre la funzionalità 3 in 1 unendo refrigerazione, ventilazione e deumidificazione. E' in grado di funzionare in modalità automatica mantenendo sempre il clima fresco in base alla temperatura impostata e alle variazioni di quella ambientale.

Funzione che garantisce anche un buon risparmio energetico. La comodità d'uso è garantita dalla presenza del timer 24 ore per impostare accensione e spegnimento quando desideriamo. Non manca nemmeno la modalità Sleep da attivare durante le ore di riposo, che riduce ulteriormente la rumorosità dell'apparecchio e provvede a incrementare progressivamente la temperatura ambiente.

La nostra opinione, dopo la recensione di questo condizionatore portatile economico, è che siamo di fronte ad un prodotto con un rapporto qualità prezzo decisamente favorevole. Un elettrodomestico che possiamo consigliare per chiunque desideri rinfrescare ambienti fino a 60/65 metri quadri senza affrontare costi esorbitanti.

Zephir ZPT9000C

Zephir ZPT9000C è un condizionatore portatile economico dal design particolare con linee moderne e doppia colorazione: bianca per la parte centrale e nera su fianchi e presa d'aria superiore.

Un elettrodomestico con una capacità di raffreddamento di 9000 BTU/h e una potenza assorbita di 950 Watt, con una rumorosità di 65 dB e in Classe di efficienza energetica A.

Per il condizionamento utilizza un gas refrigerante R410A con un ventilatore con tre velocità selezionabili dall'utente. E' dotato di tubo da 1,5 metri per il collegamento con l'esterno, di 4 ruote per il trasporto e del telecomando per la gestione da remoto delle funzioni.

Come gli altri modelli recensiti, anche questo apparecchio offre la funzione di deumidificazione, ha il timer per impostare accensione e spegnimento e le alette regolabili per orientare il flusso d'aria.

Un condizionatore portatile adatto per piccoli ambienti sia in casa che in ufficio, non è tra i più prestazionali che abbiamo recensito ma offre comunque le funzionalità basilari per garantire risultati di raffrescamento accettabili.