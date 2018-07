Sette pizzerie milanesi tra le migliori cento d'Italia: la classifica della pizza 'top' in città

Ci sono sette pizzerie milanesi tra le migliori cento pizzerie d'Italia. E' il verdetto di 50 Top Pizza, considerato l'Oscar del settore. Le sette 'meraviglie' milanesi sono state scelte tra oltre mille pizzerie recensite in tutto il mondo dagli esperti.

Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere sono i curatori dell'iniziativa lanciata da Formamentis: non si tratta di una semplice guida, ma una vera e propria classifica stilata da 100 collaboratori che hanno visitato in forma anonima e pagando il conto, senza farsi riconoscere, i locali.

Ai piedi della Madonnina la pizza continua ad essere una questione seria. I sette piazzaioli inseriti nel prestigioso elenco sono molto diversi tra loro, si va dal repertorio che comprende 'pizza napoletana tradizionale' alla 'pizza ricercata e innovativa'. In un modo o nell'altro ciascuna delle pizzerie milanesi spera di arrivare in cima nel 2019, un posto oggi occupato per il secondo anno consecutivo da un locale nel Casertano "Pepe in Grani", a Caiazzo.

Ecco le sette pizze migliori di Milano:

Lievito Madre al Duomo, Milano, largo Corsia dei Servi

"Locale disposto su due piani, luminoso, accogliente e spazioso, i tavoli sono piccoli, ma tra di loro sono abbastanza distanziati, così da permettere una certa privacy e soprattutto una mobilità agevole per un disabile in carrozzina. Interessante su una parete, il manifesto scritto del “perché la scelta del biologico”. Personale attento e disponibile alla spiegazione sui prodotti, se richiesta dal cliente. Pizza grande e di spessore molto fine con una buona morbidezza. Alta digeribilità del prodotto. Le farine utilizzate per la pizza hanno la certificazione biologica come anche altri prodotti utilizzati per il topping. Può accadere che le pizze abbiano sentori di bruciato causati dalla cottura a forno a legna". E' questa la recenzione di 50 Top Pizza sul locale di Gino Sorbillo che in classifica occupa la 13esima posizione.