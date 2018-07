Milano, crescono le imprese turistiche 'giovani': in cinque anni + 14%

Negli ultimi cinque anni a Milano le imprese del settore turistico dirette da giovani con meno di 35 anni sono aumentate del 14 %. A dirlo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che parlano di 2.626 aziende turistiche che si occupano di alloggi e ristorazione - il 14 % del totale - in mano a under 35. Per la metà questi giovani imprenditori sono nati all'estero e per un terzo sono donne.

La tendenza del settore turistico 'giovane' a crescere è nettamente superiore alla media italiana, che si aggira intorno al 5%, e nel 2018 vede le 2.312 imprese del 2013 diventare 314 in più. Su queste 2.626 aziende turistiche milanesi con titolari sotto i 35 anni, 2500 offrono servizi di ristorazione e cento si dedicano invece al settore degli alloggi. Tali imprese arrivano a costituire il 5% di quelle italiane in questo ambito (che sono 53mila) e il 35% di quelle lombarde (7.500).

"Milano e la Lombardia possono crescere ancora come meta turistica internazionale. Lo dimostra l’interesse dei giovani a proporsi in questo settore". Questo il commento ai dati di Valeria Gerli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che consiglia ai giovani imprenditori milanesi di coinvolgere soprattutto i turisti italiani: "Nel 2018 bisogna continuare a puntare sui grandi eventi e sulla qualità e la varietà dell’offerta. Non solo pubblico internazionale, che già ama i nostri territori. Occorre investire anche per richiamare i nostri turisti. In molti da tutte le regioni di Italia hanno già scoperto e apprezzato Milano come città d'arte, cultura e leisure e le mete lombarde. Ora bisogna convincerli a tornare e soggiornare più a lungo a Milano e in Lombarda per approfondire e sperimentare tutte le offerte".