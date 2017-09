Milano Mountain film festival 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

AL VIA “MIMOFF” 2017 L’UNICO FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI MONTAGNA A MILANO Da mercoledì 27 a sabato 30 settembre, presso il Cine Teatro Arca di Milano, in zona 4, si terrà il MIMOFF, Milano Mountain Film Festival. Organizzato da Associazione Montagna Italia, in collaborazione con l’Associazione Edelweiss e il contributo del Municipio 4 di Milano, con il Patrocinio del Comune di Milano, Regione Lombardia e tanti altri, e con l’affiancamento di diversi Partner milanesi, l’iniziativa si propone come l’unico Festival Internazionale nella Provincia di Milano che promuove un bando di concorso internazionale cinematografico ai fini della promozione dell’ambiente montano attraverso la proiezione di opere suggestive che andranno ad esplorare diverse tematiche connesse alla conoscenza delle terre alte del mondo: alpinismo, escursionismo, ghiacciai, viaggio, fauna e flora, popoli. Per questa edizione saranno dieci i film in concorso scelti tra gli oltre 110 pervenuti da 16 Nazioni del mondo. Spazieremo da un’escursione in bicicletta in Islanda ad una performance aerea, da una scalata nel sud della Sardegna alla scoperta di paesaggi selvaggi nella penisola Balcanica, dalla possibilità di salire in vetta nonostante la disabilità alla scoperta della più lunga cascata di ghiaccio sotterranea, da una spedizione in Perù sull’Jirishanca all’incontro di tre giovani con il Club Alpino di Ginevra, dalla conoscenza della storia di Ettore Castiglioni alla spedizione al limite delle possibilità umane a Jakutsk nel nord-est della Siberia. All’inizio di ogni serata verranno, inoltre, proiettate le venti fotografie selezionate tra tutte le iscritte al concorso fotografico 2017 di “Spirit of the mountain”, Circuito promosso da Associazione Montagna Italia di cui il MiMoFF fa parte. La serata inaugurale di mercoledì 27 settembre si aprirà con la proiezione dei primi quattro film in concorso e della pellicola fuori concorso del 1970 “Jirishanca, il Cervino delle Ande che vede protagonista il famoso alpinista Riccardo Cassin. L'Jirishanca (6126 m) è una vetta della Cordillera di Huayhuash, in Perù, che, per le caratteristiche morfologiche, può essere paragonata al Cervino. Il film ne documenta l'ascensione da parte di una spedizione lecchese per una parete vergine. Si ringrazia il Centro di Cinematografia e Cineteca del Cai e la Fondazione Cassin. La serata finale prevede le premiazioni dei due concorsi e la proiezione del film del 1991 “Free K2” di Alessandro Ojetti e Carlo Alberto Pinelli. Si ringrazia Mountain Wilderness Italia il cui Past President Carlo Alberto Pinelli sarà presente per un’introduzione. Il film racconta la spedizione del 1990 in cui l’Associazione liberò il K2 dalle tonnellate di rifiuti che erano stati abbandonati durante le salite degli anni precedenti. Si racconta l’impresa, ma soprattutto il significato e il valore etico-ambientale che Mountain Wilderness sta diffondendo nel mondo dell’alpinismo. L’inizio delle serate è previsto per le ore 20,45 presso il Cinema Arca di Corso XXII Marzo, 23/15 - angolo Via Bonvesin De La Riva Scarica il programma Sito web: http://www.montagnaitalia.com/milano%20mountain%202017.html Seguici su Facebook, Twitter, Instagram Scarica il Press kit Associazione Montagna Italia: Tel. (+39) 035.237.323 - E-mail press@montagnaitalia.com Associazione Edelweiss: Tel. (+39) 02 55191581 – E-mail info@edelweisscai.it