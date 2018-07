Milano è la settima città più cara del mondo ma solo la 27esima per le retribuzioni: la classifica

Che Milano sia più cara di Roma è abbastanza noto, ma ora a sorpresa dal rapporto 2018 di Ubs Price and Earnings emerge anche che in relazione al costo della vita a Milano non si guadagna poi così tanto come pure si pensa e che a Roma si guadagna di più, almeno in rapporto ai costi che si devono sostenere. Lo racconta Today sul blog Asso di Denari a cura di Carlo Sala.

Milano è la settima città più cara al mondo, su 77 metropoli prese in considerazione dal rapporto, ed il costo della vita sotto la Madonnina è più alto anche di Londra. Fatto 100 il livello di costo della vita di New York, che pure non è la città più cara in assoluto (è Zurigo) e si trova al quinto posto, nel capoluogo lombardo il livello dei prezzi si assesta a quota 95,4, sopra Londra che è subito alle sue spalle (92,9). La ricerca che Ubs elabora dal 1971 prende in considerazione un paniere di 128 beni e servizi relativi a una famiglia di 3 persone; se nell’esame dei costi si considerano solo singole voci Milano risulta al decimo posto nella classifica delle città più care al mondo per gli affitti e al quindicesimo per il prezzo dei trasporti pubblici.

Milano di contro non figura tra le città dove si guadagna di più e di conseguenza il potere d’acquisto dei milanesi non è tra i più elevati al mondo (con un indice di 60,5, il potere d’acquisto dei milanesi si piazza al 37esimo posto): solo per rendere l’idea, per comprare un iPhoneX sotto la Madonnina occorre lavorare 109 ore contro le 38,2 di Zurigo o le 54,1 di New York (per un Big Mac bastano 26 minuti di lavoro).

Milano è al 27esimo posto per valore delle retribuzioni, Roma al 22esimo (la capitale è invece al 28esimo posto quanto a costo della vita), mentre al primo posto mondiale c’è Ginevra (che è la seconda città più cara del pianeta secondo l’analisi di Ubs).