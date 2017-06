Milano, tutti pazzi per i deliziosi roll in pane carasau

Sta riscuotendo sempre più successo a Milano "Il Carasino", sbarcato in piazza Argentina 4 a Milano qualche mese fa.

"Tutto nasce 3 anni fa quando due ragazzi ex dipendenti di grosse multinazionali sul farmaceutico Andrea e Enzo hanno deciso di dare una svolta alla loro vita licenziandosi e dare vita il 10 ottobre 2014 al Sardò, Sardinian Street Food - spiegano i proprietari -. Era un localino di 2 e dico 2 metri quadri che si affacciava in via del Verziere a Milano dove, dopo tante prove, abbinamenti e idee hanno dato vita al Carasino, ovvero un roll di pane lentu (pane carasau di prima cottura che quando si raffredda rimane morbida) con all'interno prodotti di qualità tra il prosciutto, crudo di Oliena, salsiccia di Fonni, Pecorino di Siamanna".

I prodotti, una volta arrotolati, vanno in piastra a 350 gradi per dare vita al fenomeno "carasatura" (disidratazione del pane) con il calore che va ad aggredire il pane disidratandolo per ottenere il pane carasau. Così, viene proposto agli avventori un pane carasau appena fatto, caldo, croccante e friabile: in sostanza, squisito.

Tantissime sono le qualità proposte: "4mori", con prosciutto crudo 24 mesi, brie, confettura di fichi; "Cartoe", verdure alla griglia, polpa di pomodoro, mozzarella; "Leonardo", con pecorino a caglio vegetale, fresco di pomodoro camone, olive nere, basilico, mandorle tostate; e ancora, "Alghero", salame nostrano, mozzarella, polpa di pomodoro, origano, olio, tabasco. Ma sono solo alcune. Tantissimi gli altri gusti. Qui per orari e informazioni.