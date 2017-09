Turismo a Milano, Sala: "Supereremo Roma, risultato importantissimo"

Milano, per il primo cittadino Giuseppe Sala, batterà Roma nel turismo: "Nel 2017 supereremo gli 8 milioni di visitatori e per l'economia e la reputazione di Milano è fondamentale" dice Sala, ospite della sfilata di Antonio Marras nel cantiere del Teatro Lirico, l'evento che ha aperto i lavori alla struttura, sabato 23 settembre.

Il braccio di ferro sui numeri del turismo torna dopo il soprasso di Milano su Roma sancito dal Global Destination Cities Index MasterCard 2016, e supportato dalle elaborazioni degli uffici comunali che monitorano ormai da tempo l'onda lunga del turismo, addirittura rafforzata dai dati del dopo-Expo. Una lettura però che non convince tutti. Un anno fa ad esempio, l'assessore al Turismo della capitale Adriano Meloni parlò di "notizia fantasiosa": "Roma ogni anno ospita 14 milioni di turisti, Milano la metà", disse.

I progetti: tanto verde in città

Quanto ai progetti di Sala per la città, nella settimana di Green City, il sindaco lancia la sfida al grigio e al cemento: "Milano ha bisogno di più verde, ci lavorerò nella seconda fase del mio mandato" annuncia. "Bisogna forzare i tempi sull'impronta ecologica della città, una grande opportunità verrà dagli scali ferroviari ma bisogna cercare ogni singola formula di verde, non solo i grandi spazi. Basta vedere come i milanesi sono rimasti colpiti da piazza della Scala verde: ha scatenato un dibattito furibondo, come successo con le palme che sono rimaste in piazza Duomo. I milanesi fanno così ed è bello che anche questa volta si sia sollevato una discussione".

Per portare il verde anche in piccoli spazi "chiederemo la collaborazione dei milanesi" ha spiegato il sindaco, dunque ai privati.