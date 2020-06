Avete presente quanta concentrazione serve a uno studente per fare un esame universitario? O di quanta energia mentale abbia bisogno un manager per concludere un’importante presentazione? O di quanta lucidità necessiti un avvocato per scrivere un atto di appello? Riuscite a immaginarlo? Tutti noi nel nostro quotidiano viviamo e sperimentiamo la fatica della sfida, della difficoltà da dover affrontare, della “salita” che sembra sempre troppo ripida. E l’idea che un determinato esame o un progetto o, ancora, una presentazione a un cliente, siano degli ostacoli apparentemente insormontabili rischia di bloccarci. Invece la nostra mente e la nostra concentrazione devono essere allenate e sostenute. E MIND THE GUM è il nostro miglior alleato durante l’allenamento quotidiano che la vita ci propone.

Perché funzionale, pratico, nuovo e semplice da utilizzare. E’ uso comune credere che per vincere nello sport basti il talento, la fisicità, la forza, la capacità di resistenza. Requisiti importanti ma non sufficienti, perché manca un ingrediente fondamentale per assicurarsi una top performance: la mente. Pensate cosa significa gestire la concentrazione davanti a 60mila spettatori che seguono ogni vostro movimento, o quando si è un portiere o un difensore che al 90’ deve giocare come se fosse il primo minuto, senza distrazioni e fermezza perché un errore potrebbe costare caro e lasciare un’impronta indelebile nella mente dei tifosi.

Chi meglio di questi sportivi conosce l’importanza e il ruolo della concentrazione, dell’essere focalizzati su un obiettivo e dell’impegno costante per raggiungere uno scopo? Per trasformare un sogno in realtà servono costanza e determinazione e ben sanno che ogni successo passa prima dalla mente. E’ per questo che oggi al ruolo di Mind Coach di Zlatan Ibrahimović, testimonial e socio dell’azienda, si aggiungono altre stelle del calcio che, dopo aver provato la gomma, hanno creduto nell’efficacia e nei valori di MIND THE GUM e sono diventati a loro volta soci del progetto. Ed è così che la nuova rosa aziendale comprende Leonardo Bonucci, Marco Verratti, Alessio Romagnoli, Mattia Perin, Ignazio Abate, Massimo Ambrosini, Andrea Bertolacci e Salvatore Sirigu, esperti di concentrazione ed energia mentale che attraverso i loro canali social racconteranno cosa significa dare il massimo non solo a livello fisico ma anche mentale, svelando i loro segreti da veri Mind Coach.

“Ho creduto da subito nel prodotto dopo averlo provato ed averne parlato con Zlatan, ben presto infatti è entrato a far parte della mia quotidianità. Contestualmente al progetto, mi ha colpito la storia di Giorgio (Pautrie), il fondatore, che non ha abbandonato i suoi sogni dopo il gravissimo incidente e si è buttato a capofitto su questa attività imprenditoriale. Siamo simili, nelle difficoltà tiriamo fuori il meglio di noi stessi” afferma Bonucci. Gli fa eco Verratti che racconta “Sono entrato nel progetto perché lo trovo un prodotto davvero eccellente e unico. Lo uso, mi piace e mi sento molto vicino ai valori che rappresenta. Perfetto per chi va oltre l’ostacolo, con costanza e abnegazione in tutto ciò che fa”. MIND THE GUM è il prodotto ideale per avere una marcia in più. Un alleato per affrontare le sfide nel modo giusto, per essere reattivi e veloci. Grazie alle sue 15 componenti attive, molte delle quali utili alla mente e al metabolismo energetico, MIND THE GUM si rivolge a chi vuole aumentare il livello di attenzione tenendo a bada la stanchezza mentale; prodotto ideale per lavoratori, studenti, sportivi, gamers che vogliono raggiungere con impegno e determinazione i propri obiettivi senza perdere tempo prezioso. Anche il formato chewing-gum non è casuale, l’assorbimento sublinguale è più veloce che attraverso la digestione e la masticazione ha effetti straordinari: diversi studi (tra cui quello condotto dalla Human Cognitive Neuroscience Unit, Division of Psychology, University of Northumbria) hanno provato che aumenta concentrazione e memoria, con incremento fino al 36%.

Come è nato MIND THE GUM

MIND THE GUM è una storia tutta italiana. Una storia di forza di volontà, un estremo esempio di resilienza e di capacità di reagire con fermezza di fronte eventi negativi. Un grave incidente stradale rischiava di compromettere per sempre gli studi di Giorgio Pautrie, il fondatore dell’azienda. Determinato a laurearsi, a dispetto delle previsioni dei medici, Giorgio inizia a provare integratori di ogni genere per ritrovare concentrazione ed energia nel tentativo di recuperare gli anni persi a causa di una grave frattura dell’osso del collo. Decisivo si rivela l’incontro con il dottor Andrea De Zanetti, titolare della Farmacia Legnani, punto di riferimento a Milano per la medicina naturale e specializzata in produzione di integratori alimentari di elevata qualità. Insieme a Giorgio, il dottor De Zanetti analizza più di 50 anni di ricerche sulla neuroscienza, per mettere a punto una formulazione sicura ed efficace. È combinando l’idea di Giorgio e l’équipe di specialisti del laboratorio farmaceutico che nasce MIND THE GUM. Nel giugno 2015, una volta conseguita la laurea in tempi record, Giorgio Pautrie decide, insieme al fratello Carlo, di lanciare il prodotto.

Da quel giorno, più di 6 milioni di Mind The Gum sono state vendute aiutando le persone nelle loro sfide quotidiane. “Dopo esser stato il primo utilizzatore di MIND THE GUM e averne provato su me stesso l’efficacia ho capito che era un invenzione così rivoluzionaria che non avrei potuto non renderla pubblica, per aiutare tutte le persone che nella vita hanno un obiettivo da raggiungere e fanno di tutto per farlo” afferma Giorgio Pautrie. Il prodotto si può acquistare direttamente sul sito www.mindthegum.com o in più di 5.000 punti vendita tra farmacie, supermercati e bar. L’azienda crede così tanto nel prodotto che online applica la politica “Soddisfatti o Rimborsati”. A distanza di 5 anni, solo lo 0,03% ha effettuato richieste di rimborso, che corrisponde a 1 ogni 3 mila MIND THE GUM vendute.