Moda, Sala: "Settore fondamentale per Milano, ora cercare una nuova normalità"

Moda e Milano. Due parole inscindibili con le stesse iniziali. "La moda è fondamentale per questa città perché Milano è moda e la moda è Milano. Questa è molto più di una partnership ma è un modo comune per vedere l'evoluzione della città e del mondo. Devo riconoscere che la moda è fondamentale per molte ragioni, perché dà lavoro ed è una ricchezza per il Paese. È importante garantire occupazione e nuovo lavoro e voi lo fate". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo durante la conferenza stampa della Milano Digital fashion week che è iniziata proprio nella giornata di martedì 14 luglio.

"La moda — ha proseguito il primo cittadino — è fondamentale anche per il prestigio della città. Inoltre, affronta le questioni più critiche della nostra comunità come la sostenibilità o la questione di genere, ingloba molte cose insieme ed è anche nello spirito di Milano. La città sarà sempre una casa per voi, noi saremo sempre con voi e in questo momento critico dobbiamo fare il meglio che possiamo".

Questo evento digitale, ha rimarcato Sala, "è qualcosa di diverso ma ora non è il caso di preoccuparsi tanto di tornare al business di sempre il prima possibile ma dobbiamo cercare una nuova normalità, una normalità diversa. Abbiamo imparato la lezione nei mesi scorsi e lavorando sul potenziale della città possiamo tornare alla brillante situazione di sempre".