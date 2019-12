Monte Rosa: il paradiso dello sci

Un rifugio nel cuore del piccolo e suggestivo borgo di Alagna Valsesia a quota 1.200 metri, ai piedi degli impianti di risalita del comprensorio sciistico Monte Rosa Ski. Reincarnando l’autentico spirito Walser delle baite di montagna, in cui particolari in legno sposano tecnologie a basso impatto energetico, è stata progettata e realizzata per convivere armoniosamente con la natura circostante.

Il Resort è una struttura architettonica unica, dove tradizione e tecnologia si fondono in un unicum elegante e prezioso, per regalare un’esperienza di vacanza ricca e suggestiva. Propone 49 suite di pregio, ricche di comfort e di elementi naturali come il legno, che insieme creano un ambiente caldo, suggestivo e rilassante. La location ideale per gli amanti della montagna, di tutte le età, per una vacanza all'insegna della natura, dello sport, della cucina e del benessere.

Il Ristorante

Il gusto viene esaltato al Ristorante Corno Bianco, che celebra la Valsesia e le sue tradizioni, grazie a un uso sapiente e creativo dei prodotti locali, in piena armonia con il territorio e la stagionalità. Ogni piatto è costruito con tecnica, cura e passione per esaltare il gusto più autentico delle materie prime e accompagnarti in un viaggio alla scoperta della Valsesia e del Piemonte. Una sosta golosa la merita anche Im Land, la prima birreria del gusto in Valsesia, dall’atmosfera rilassata, per assaggiare semplice e genuina, fare un aperitivo in compagnia e bere qualcosa dopo cena. Da provare: la selezione di gin e i cocktail speciali del barman Michele, oltre alla nostra selezione di birre.

La Spa

Per prendersi cura di sé, infine, Acqua Bianca Wellness & Beauty vi accoglie con 450 metri quadrati di benessere. Dotata di tutti i comfort ed attrezzature come sauna finlandese, bagno di vapore aromoterapico, docce emozionali, cabine massaggio, stanza relax, mountain shower finlandese, una piscina per i più piccoli e una piscina in parte coperta e in parte scoperta che si affaccia sul parco circostante e la montagna. La SPA propone una selezione di trattamenti dedicati all’aprés-sport per decontrarre la muscolatura e regalare un’esperienza di autentico benessere. È tempo di chiudere gli occhi, ascoltare il silenzio e concedersi una vacanza wellness che dura nel tempo, regalandovi ricordi preziosi. Per conoscere tutte le offerte: www.mirahotels.com/alagnaresort