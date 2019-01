Saldi anticipati, i vigili hanno controllato 250 negozi multandone 44

I saldi invernali sono partiti ufficialmente sabato 5 gennaio, ma la polizia locale sta monitorando da tempo i negozi per verificare che il regolamento regionale sul commercio venga rispettato, in particolare il divieto di vendite promozionali nei trenta giorni precedenti la partenza dei saldi stessi. Un divieto che, in passato, era stato eliminato per un solo anno.

Dal 14 dicembre i vigili hanno controllato più di 250 negozi a Milano, riscontrando 44 violazioni amministrative per "saldi anticipati" o vendite ribassate nel periodo non consentito. Tra i negozi, anche punti vendita di grandi catene internazionali. Ciascuno dei commercianti si è visto comminare multe per mille euro.

"Il rispetto delle regole - ha commentato la vicesindaco Anna Scavuzzo - è fondamentale per difendere gli esercenti onesti danneggiati da chi pratica la concorrenza sleale. La polizia locale nei prossimi giorni proseguirà i controlli sul corretto rispetto della normativa sui saldi per tutelare i consumatori dai falsi ribassi".

"Piena collaborazione con il Comune nel contrasto delle pratiche commerciali scorrette - afferma il segretario generale di Confcommercio Milano Marco Barbieri - La legalità e l’osservanza delle norme costituiscono il fondamento su cui si basa l’azione del sistema associativo che rappresentiamo, a garanzia e tutela di tutti gli operatori".